Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал

США не удалось достигнуть одной из главных целей операции против Ирана — свержения власти в Тегеране. Западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что совместная американо-израильская кампания продлится еще около двух недель, а ее итогом станут разочарование и пессимизм. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, последние события показали: Штаты теряют влияние на Ближнем Востоке. Почему иранский кризис грозит обернуться катастрофой и как она ударит по позициям Дональда Трампа — в материале NEWS.ru.

Какие задачи США провалили в Иране

Израильское издание Ynet сообщило, что конфликт с Ираном продлится еще около двух недель и по его итогам режим в Исламской Республике вряд ли будет свергнут. По словам источников СМИ, эйфория, которой ознаменовалось начало операции «Эпическая ярость», сменилась «разочарованием и пессимизмом», так как власть в Тегеране остается стабильной. По этой причине, пишет пресса, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал постепенно готовить общество к более «скромному» завершению кампании, чем предполагалось изначально.

Американские СМИ приходят к похожим выводам. Газета The New York Times констатировала, что даже убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не помогло Вашингтону «обезглавить» иранский режим аятолл. Более того, на смену рахбару пришел его сын Моджтаба Хаменеи, известный жесткой позицией по отношению к Западу и консерватизмом.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru отметил, что пока рано говорить о результатах американо-израильской операции против Ирана. По его словам, власти США так и не озвучили общественности те цели, которых планировали достичь.

«Произнесены общие слова: мол, США хотят, чтобы в Иране произошли изменения. Это сделано намеренно. Вашингтон выстроил систему, при которой в любой момент можно объявить о победе. Разрушили заводы и хранилища урана? Цель достигнута. Убили рахбара Али Хаменеи? Цель достигнута — старая власть, не желавшая разговаривать, „снесена“, а что будет с новой — вопрос второй», — отметил эксперт.

Как Иран помешал США победить

Хотя Вашингтон действительно говорил о своих задачах на Ближнем Востоке весьма обтекаемо, перед операцией США и Израиля в Иране произошли массовые политические протесты. Они продолжались с конца декабря по середину января: Тегеран утверждал, что эти демонстрации были организованы внешними силами. А уже после начала «Эпической ярости» Трамп заявлял о своем желании поставить у руля Исламской Республики одного из трех «своих» кандидатов.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru считает, что США все же рассчитывали на дестабилизацию обстановки в Иране, которая позволила бы Вашингтону получить свою «маленькую победоносную войну».

«Они ожидали, что молниеносный удар, вплоть до устранения верхушки иранского руководства, спровоцирует массовые протесты, дестабилизацию и в конечном счете смену режима в сторону прозападного правительства. Этого не произошло: пусть и были убиты отдельные высокопоставленные лица и нанесен значительный экономический и военный урон, операция по смене режима провалилась», — подчеркнул эксперт.

Дудаков обратил внимание, что Иран дал США достойный отпор, которого американцы явно не ожидали.

«Мы увидели кадры горящих американских баз по всему Ближнему Востоку, чего не наблюдалось, по сути, со времен Второй мировой войны. Репутационные потери США колоссальны: дорогостоящие радары и элементы ПРО выведены из строя, их восстановление потребует много времени и средств. По доступным данным, поражены три из четырех дорогостоящих элементов ближневосточной системы ПРО — каждая такая единица оценивается в миллиарды долларов и теоретически могла бы перехватывать баллистические цели. Война пошла не так, как рассчитывали „ястребы“ в Вашингтоне», — подчеркнул эксперт.

Светов в свою очередь не исключает, что для США этот конфликт, хотя он и пошел не по плану, может быть «тренировочным».

«Он затеян, чтобы понять, как воевать с реальным противником в XXI веке. Трампа обвиняют, что он недооценил Иран. А может, смысл как раз в том, чтобы выяснить реальные возможности Ирана? Посмотрите на атаки на базы США. Для кого-то это провал Пентагона, а для кого-то — ценный урок», — пояснил эксперт.

Чем для США обернется конфликт с Ираном

Одним из ключевых последствий ближневосточного кризиса стал резкий рост цен на углеводороды. Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива, по которому идет до 30% мировых поставок нефти и газа, — это уже повлияло на повышение их стоимости в диапазоне от 30% до 90%.

По словам Дудакова, на этом фоне разлад произошел уже не в Иране, а в самих США, которые к тому же испортили отношения с партнерами на Ближнем Востоке.

«Американское руководство ищет способ сохранить лицо и выйти из конфликта с минимальными потерями. Сделать это сейчас крайне сложно, особенно на фоне сообщений о перекрытии и минировании морских путей в регионе, что усугубляет топливный кризис и давит на экономику США», — отметил американист.

Дудаков отмечает: рейтинги американского президента и его поддержка среди американских элит и электората снижаются.

«Общественное мнение в Штатах склоняется против этой авантюры: по данным опросов, значительная часть населения негативно относится к военной операции. В итоге США рискуют существенно сократить свое присутствие на Ближнем Востоке: бо́льшая часть военной инфраструктуры там уже повреждена или уничтожена, и возвращение к прежнему уровню влияния после таких репутационных потерь будет крайне непростым», — резюмировал эксперт.

Исправить ситуацию могла бы «молниеносная победа» над Ираном и триумфальное окончание конфликта. Однако сейчас происходят противоположные процессы. Представитель Корпуса стражей Исламской революции Сардар Наини заявил, что у Тегерана «развязаны руки». По его словам, теперь только иранское руководство решает, «когда закончится война».

