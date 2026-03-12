Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ Борец Костюк сошел с пьедестала и отвернулся во время исполнения гимна РФ

Бронзовый призер молодежного первенства Европы по борьбе украинец Артур Костюк во время церемонии награждения сошел с пьедестала и повернулся спиной во время исполнения гимна России, сообщил в Telegram-канале первый вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Георгий Брюсов. Инцидент произошел после финала в весовой категории до 86 кг, где победу одержал российский атлет Бозигит Исламгереев.

Брюсов настаивает на том, чтобы технический делегат UWW дал правовую оценку поведению украинского борца. Это позволит в будущем исключить повторение подобных неуважительных акций.

От имени ФСБР обратился к техделегату UWW Теодору Хамакосу с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения, — написал Брюсов.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Диану Шнайдер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. После встречи Свитолина не пожала руку россиянке.

Российская шахматистка Валентина Гунина также рассказывала в своем Telegram-канале, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss 2025. Соревнования проходили в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.