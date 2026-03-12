Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 02:53

Трамп похвастался, что сам выбирал название для операции против Ирана

Трамп выбрал название «Эпическая ярость» для операции в Иране из 20 вариантов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп поделился подробностями выбора названия для военной операции против Ирана. Выступая перед сторонниками в Кентукки, он сообщил, что военные предложили ему около 20 вариантов, но он остановился на «Эпической ярости».

Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» — «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось, — поделился американский лидер.

Однако увидев «Эпическая ярость», он сразу понял: это то что нужно. Трамп уже хвастался успехами операции, заявляя, что в первый же час войны с Ираном «все было кончено». При этом он неоднократно подчеркивал, что название операции «Эпическая ярость» имеет значение только в том случае, если в ней побеждаешь.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети Х обозначил позицию Тегерана по поводу текущей эскалации. Он также заявил, что прекращение боевых действий невозможно без признания законных прав Ирана, выплаты репараций и предоставления твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем. Политик напрямую обвинил США и Израиль в развязывании боевых действий.

