Обвинения в абьюзе, инвалидность, конфликт с Первым каналом: Чумакову — 45

Певец Алексей Чумаков в четверг, 12 марта, отмечает 45-летний юбилей. Что известно о жизни артиста, почему его обвиняют в абьюзе, с какими проблемами со здоровьем он столкнулся?

Как прославился Чумаков

Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Самарканде, который тогда был частью Узбекской ССР. После завершения обучения в Ташкентском высшем колледже искусств он начал создавать песни и аранжировки для различных исполнителей.

В 2003 году он переехал в Москву и сразу же принял участие в музыкальном конкурсе «Народный артист», который транслировался на телеканале «Россия 1». В этом конкурсе артист занял третье место. После этого Чумаков вместе с Русланом Алехно и Александром Панайотовым записал песню под названием «Необыкновенная», которая быстро принесла им популярность.

За годы карьеры Чумаков выпустил десятки песен, наиболее известные из которых «Небо в твоих глазах», «Тут и там», «Я не могу без тебя», «Сто дней», «Девочка, девушка, женщина», «Арабская ночь» и другие.

Как сложилась личная жизнь Чумакова

Алексей Чумаков с 2013 года женат на Юлии Ковальчук, которая ранее была солисткой группы «Блестящие». Их знакомство произошло в рамках проекта «Танцы на льду», а спустя пять лет они заключили брак. В 2017 году у супругов появилась дочь Амелия, а в 2023 году они стали родителями второй дочери — Алисии.

В марте прошлого года Чумаков оказался в центре скандала, после того как в интервью Светлане Бондарчук заявил, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул».

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. <...> У меня тогда были критерии типа „вдул бы или не вдул бы“. Назовем так — „вдул с последствиями“», — сказал он.

Пользователи соцсетей подвергли критике исполнителя за сказанные слова и обвинили его в абьюзе. В ответ Чумаков опубликовал шутливый пост.

«Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое абьюз. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и ПИН-код у жены, пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе», — написал он в личном блоге.

Что известно о здоровье Чумакова

В конце августа 2025 года артист вернулся из отпуска и сразу же попал в больницу из-за проблем с ногами. Он признался, что не мог самостоятельно вставать или ходить. Чумакова срочно госпитализировали сразу по прибытии в аэропорт. Врачи обнаружили у него разрыв двух межпозвоночных дисков, которые сдавили нерв и часть спинного мозга.

«У меня в позвоночнике шесть штифтов, они крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигаться, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — рассказывал певец.

Операция длилась почти пять часов. Чумаков признался, что, несмотря на советы врачей о том, чтобы сделать перерыв в работе на два месяца и пройти курс реабилитации, он решил не отказываться от выступлений. Спустя четыре дня после операции он дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и Москве. Он подчеркнул, что не мог подвести своих поклонников.

«Я пока такой, не очень активный парень, я пассивный пока парень», — пошутил Чумаков во время одной из репетиций.

По словам артиста, после перенесенной операции он имеет право получить инвалидность II группы.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — пояснил исполнитель.

Однако пока Чумаков не планирует этого делать.

«Я пока не думал об этом. Говорят, парковки бесплатные. Но я пока могу работать», — добавил он.

Почему Чумаков поссорился с Первым каналом

Алексей Чумаков в интервью Алене Жигаловой поделился историей о конфликте с Первым каналом. Артист объяснил, что когда-то подписал контракт с каналом, но при этом у него было соглашение о сотрудничестве с Тимуром Вайнштейном, продюсером проекта «Один в один».

Проблемы начались, когда шоу переехало на телеканал «Россия». Тогда Чумаков оказался в безвыходной ситуации: у него были контракты с двумя каналами, нарушить обязательства перед которыми он не мог, и в глазах руководства Первого канала он оказался предателем.

«Меня вырезали с Первого канала везде, даже с архивных передач. Я был членом жюри КВН. Это был уникальный случай, когда одного члена жюри не показывали, а показывали только мою руку с оценкой. Я их очень обидел», — поделился артист.

