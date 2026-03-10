Владимиру Гостюхину — 80: лучшие роли, смерть близких на СВО, дочь в США

Актеру Владимиру Гостюхину 10 марта исполняется 80 лет. Как сложились его личная жизнь и карьера, чем он занимается сейчас?

Как прославился Гостюхин

Владимир Гостюхин появился на свет 10 марта 1946 года в Свердловске (Екатеринбурге). Он вырос в семье, не связанной с миром искусства, но где всегда уважали творчество и живое слово.

После окончания школы Владимир поступил в радиотехникум. В это время он работал на Центральном стадионе, где прошел путь от электрика до главного энергетика. Увлекшись студенческим театром при доме культуры, он решил бросить техникум на последних курсах и отправился в Москву. Там он окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1970 году. После завершения учебы его призвали в ряды Советской Армии, где он служил в таманской гвардейской дивизии.

После армии Гостюхин шесть лет работал мебельщиком-реквизитором в Центральном академическом театре Советской армии, таскал декорации и наблюдал за репетициями. В 1978 году вышел на сцену после болезни актера. Прорыв в кино состоялся в 1976 году с ролью Рыбака в «Восхождении» Ларисы Шепитько. Постепенно он пробивался в более заметные труппы и на большие площадки, играя небольшие роли в фильмах «Великие голодранцы» и «Сердце России».

Впоследствии актер участвовал в нескольких эпизодах военных фильмов. По словам артиста, война оставила свой след в его жизни еще в детстве, когда после Победы в родной город Владимира вернулось множество солдат, а его отец, получивший инвалидность на фронте, часто делился с сыном воспоминаниями о тех трудных годах.

Владимир Гостюхин стал известен благодаря своим ролям простых, но мужественных героев в кинематографе СССР и России. Одной из самых значимых работ в его карьере стала роль рыбака в фильме «Восхождение» (1976), который сняла режиссер Лариса Шепитько. Благодаря строгому отбору актеров эта роль принесла картине престижную награду — «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

Владимир Гостюхин завоевал особую любовь зрителей благодаря роли Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики» (2001–2011), которая в дуэте с Владиславом Галкиным стала настоящим хитом.

Среди других значимых ролей артиста — Петр Меженин в фильме «Берег» (1984), за который актер получил Государственную премию СССР; капитан в «Моонзунде» (1987) и Семен Пронин в сериале «Оттепель» (2013).

Что известно о личной жизни и внебрачной дочери Гостюхина

Первый брак Владимира Гостюхина с женщиной по имени Галина был заключен в студенчестве и продлился недолго. Во второй раз артист пошел под венец с ассистентом художника по костюмам Зинаидой, которая в 1972 году родила ему дочь Ирину.

В 1977 году актер вступил в третий брак. Его избранницей стала Светлана, гример, с которой он познакомился во время съемок в Белоруссии. Гостюхин решил остаться жить в Минске. В 1982 году у супругов появилась дочь Маргарита, однако в 2000 году их брак распался.

В четвертый раз Гостюхин обручился с актрисой Аллой Пролич.

У актера также есть внебрачная дочь Александра, которую в 1986 году ему родила журналист Татьяна. Наследница живет в США, она замужем за американцем.

Как Гостюхин относится к СВО, как спецоперация повлияла на его семью

Владимир Гостюхин заявил, что еще в 2014 году предвидел последствия Майдана. В программе «Самое время» он выразил свою поддержку России, включая ее действия в рамках спецоперации.

В ноябре 2024 года артист признался, что его зять погиб в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что это не единственная потеря в его семье.

«Он ушел добровольцем и отдал жизнь за нашу страну. В нашей семье уже две потери. У брата двоюродного погиб замечательный внук», — рассказал Гостюхин.

По словам артиста, он поддерживает финансово свою дочь и внучку после смерти главы семейства. 78-летний Гостюхин также вспомнил, что с начала СВО с ним перестала общаться сестра, которая живет в Харькове. Также проукраинскую позицию заняла его внебрачная дочь, проживающая в США.

«Не знаю, доживу ли я до того момента, когда мы заживем вновь обновленной какой-то семьей», — пожаловался актер.

Чем сейчас занимается Гостюхин

Гостюхин ведет активную жизнь, гармонично сочетая профессиональную деятельность и личные интересы. Несмотря на то что он продолжает работать в кино и театре, актер теперь более тщательно подходит к выбору проектов. Он отдает предпочтение ролям, которые несут в себе глубокий смысл и эмоциональную насыщенность. Гостюхин живет на две страны — Белоруссию и Россию.

В феврале 2026 года вышел фильм «Мой дед», где Гостюхин исполнил главную роль. В этой картине актер обращался к зрителям с призывом отправиться в тайгу и вспомнить свои корни. За период с 2024 по 2025 год в его фильмографии появились такие фильмы, как «Многодетство», «Катюша» и «Красный призрак». Помимо актерской деятельности, Гостюхин активно участвует в мастер-классах и иногда читает лекции молодым коллегам, делясь своим профессиональным опытом и наблюдениями. Он продолжает работать актером и режиссером в Минском театре-студии киноактера.

