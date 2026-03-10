Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 01:23

Трамп назвал сроки окончания операции в Персидском заливе

Трамп: операция против Ирана будет завершена в течение нескольких дней

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что военная кампания против Ирана будет завершена в течение нескольких дней. Однако он признал, что вряд ли это произойдет на этой неделе.

Я полагаю, очень скоро, — добавил республиканец.

Ранее Трамп сделал заявление об иранских кораблях. По его словам, армия США могла бы захватывать судна, потому что они «лучшие». Однако ВМС США принимает решение их топить, потому что «так веселей».

Во время одной из таких операций американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena. Это событие унесло жизни более 100 человек в международных водах у берегов Шри-Ланки. Судно возвращалось после дружеского визита в Индию. Ситуация вызвала спорные комментарии по всему миру.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон готовит удар по Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома. В частности, речь идет о полном прекращении ядерных разработок, которые ведет Тегеран. Исполнителями ликвидации должны выступить военные Израиля.

США
Иран
Дональд Трамп
военная операция
