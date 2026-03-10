Зимняя Олимпиада — 2026
В кармане погибшего бойца ВСУ нашли тетрадь с личным бюджетом

«РГ»: боец ВСУ до последнего дня жизни планировал траты на женщину и родню

Военнослужащие ВСУ
При осмотре тела ликвидированного в Запорожской области украинского военнослужащего российские военные обнаружили необычную находку, пишет «Российская газета». Вместо боевых распоряжений у солдата Павла Гордиенко изъяли тетрадь, где он скрупулезно расписывал трату полученных от командования 100 тыс. гривен (181 тыс. рублей).

В блокноте подробно расписано, как боец планировал потратить эту сумму. В левом верхнем углу страницы выведено «100000», после чего следуют статьи расходов. Половину этих денег — 50 тыс. гривен — погибший собирался отправить женщине по имени Марта. Еще 20 тыс. он предназначал своему куму Андрею, а 10 тыс. планировал направить на инвестиции.

Оставшуюся сумму владелец тетради поделил на личные нужды (10 тыс. гривен), взносы в так называемый «общак» подразделения (5 тыс.) и оплату коммунальных услуг (3 тыс.). На полях тетради также присутствуют зачеркнутые записи на суммы 25 и 310 тыс. гривен, а другие страницы блокнота содержат пометки делового характера.

Ранее аналитик и офицер запаса ВМС Бразилии Робинсон Фариназу заявил, что около 60–70 бразильцев, вступивших в ряды ВСУ, погибли к настоящему времени. По словам эксперта, вербовка соотечественников сопровождается коррупционными схемами, а сами рекруты оказываются обманутыми.

