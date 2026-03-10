Зимняя Олимпиада — 2026
В двух отраслях зафиксировали среднюю зарплату выше 500 тыс. рублей

Зарплату выше 500 тыс. рублей зафиксировали в сфере денежного посредничества

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Сотрудники негосударственных пенсионных фондов и финансовые посредники стали лидерами по уровню доходов в России. Согласно анализу РИА Новости данных статистики, в декабре 2025 года их средняя зарплата превысила полмиллиона рублей.

В НПФ этот показатель составил 516,6 тыс. рублей, в денежном посредничестве — 515,3 тыс. В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли нефтегазовая отрасль (450 тыс. рублей), производители дисков и кассет (405 тыс.) и вспомогательный финансовый сектор (388,8 тыс.).

Шестое место заняли работники звукозаписи и издатели музыки (367,5 тыс.), седьмое — пилоты пассажирских авиалиний (367,5 тыс.), восьмое — ученые-гуманитарии (364,9 тыс.). Замыкают десятку сотрудники международных организаций (333,7 тысячи) и организаторы конференций (331,8 тысячи).

Средняя зарплата по стране в декабре 2025 года составила 139,7 тыс. рублей, что заметно выше показателя годом ранее (128,7 тыс.). При расчете учитывались доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы всех сотрудников, в том числе с самыми высокими зарплатами.

До этого сообщалось, что самую высокую среднюю зарплату в России в декабре 2025 года получили сотрудники, занятые в сфере управления фондами — 897 тыс. рублей. По словам аналитиков, это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физических и юридических лиц.

