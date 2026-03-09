Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России Самые высокие зарплаты в России получают управляющие фондами

Самую высокую среднюю зарплату в России в декабре 2025 года получили сотрудники, занятые в сфере управления фондами — 897 тыс. рублей, передает РИА Новости. По словам аналитиков, это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физических и юридических лиц.

Второе место рейтинга заняли работники холдинговых компаний — 732,2 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнули сотрудники головных офисов с зарплатой в 551,8 тыс. рублей. В среднем россияне в конце года заработали 139,7 тыс. рублей, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ выросла за месяц на 40 тыс. рублей. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), она составила 139 727 рублей. В ноябре 2025 года средний размер зарплаты по стране составлял 98 192 рубля.

До этого стало известно, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей в декабре прошлого года была зафиксирована в пяти регионах России. Речь идет о Москве (288,5 тыс.), Чукотке (281,5 тыс.), Магаданской области (249,3 тыс.), Ямало-Ненецком АО (216,8 тыс.) и Камчатке (206,7 тыс.).