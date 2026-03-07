Число регионов со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей выросло

Средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей в декабре 2025 года была зафиксирована в пяти регионах России, подсчитало РИА Новости по данным статистики. В материале сказано, что годом ранее их было четыре — добавилась Камчатка.

На фоне выплат премий и бонусов средние доходы более 200 тыс. рублей составили в Москве (288,5 тыс.), на Чукотке (281,5 тыс.), в Магаданской области (249,3 тыс.), Ямало-Ненецком АО (216,8 тыс.) и на Камчатке (206,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций.

Тем временем эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц. Она добавила, что второе и третье места в рейтинге заняли дата-сайентисты и DevOps-инженеры соответственно.