«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию Сийярто попросил Киев объяснить, кто тратит перевозимые через Венгрию деньги

Будапешт требует от Киева разъяснить, остается ли на территории Венгрии часть средств, перевозимых на Украину, и кем они расходуются, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Речь идет о валюте и драгоценностях, которые оказались у задержанных инкассаторов украинского Ощадбанка, передает РИА Новости.

Скажите нам, эти деньги только проходят через Венгрию, или иногда остаются здесь, кто их тратит и в чьих интересах они расходуются? Мы требуем немедленного объяснения всего этого, — сказал Сийярто.

В четверг, 5 марта, правоохранительные органы Венгрии задержали семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля, перевозивших из Австрии крупную партию наличных денег и золота. В машинах обнаружили $40 млн и €35 млн (свыше 3,1 млрд рублей в каждом случае), а также девять килограммов драгметалла.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка оказался бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов. В прошлом он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом.