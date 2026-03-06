Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 21:38

«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию

Сийярто попросил Киев объяснить, кто тратит перевозимые через Венгрию деньги

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Будапешт требует от Киева разъяснить, остается ли на территории Венгрии часть средств, перевозимых на Украину, и кем они расходуются, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Речь идет о валюте и драгоценностях, которые оказались у задержанных инкассаторов украинского Ощадбанка, передает РИА Новости.

Скажите нам, эти деньги только проходят через Венгрию, или иногда остаются здесь, кто их тратит и в чьих интересах они расходуются? Мы требуем немедленного объяснения всего этого, — сказал Сийярто.

В четверг, 5 марта, правоохранительные органы Венгрии задержали семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля, перевозивших из Австрии крупную партию наличных денег и золота. В машинах обнаружили $40 млн и €35 млн (свыше 3,1 млрд рублей в каждом случае), а также девять килограммов драгметалла.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка оказался бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов. В прошлом он руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом.

Венгрия
деньги
Украина
инкассаторы
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане
Катар вынес решение по застрявшим на лайнере из-за Ирана россиянам
В ООН назвали число жертв в Иране
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших детей в Нижнем Новгороде
Пожарные экстренно выехали на пожар в махачкалинской многоэтажке
Россия вернула из украинского плена трех курян
Вторая группа вернувшихся из плена бойцов СВО приземлились в Подмосковье
Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику
Месси обвинили в поддержке бесчинств Трампа на Ближнем Востоке
«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана
Иран вновь атаковал Израиль
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.