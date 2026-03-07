В США заявили, что готовят крупнейшую бомбардировку Ирана

Соединенные Штаты ближайшей ночью проведут крупнейшую бомбардировку Ирана, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, предполагается, что будет нанесен крупный ущерб иранским ракетным установкам, передает Fox Business.

Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет, — сказал он.

Ранее иранцы вышли на улицы с флагами и портретами погибшего аятоллы Али Хаменеи в знак протеста против атак США и Израиля. На опубликованных кадрах демонстраций можно увидеть, что люди заполонили улицы, они поднимают правый кулак и скандируют антивоенные лозунги. Уточнялось, что эти шествия проходят в том числе в Тегеране, Куме, Бендер-Махшехре и Маларде.

До этого сенатор, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с Собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко предположил, что США пытаются уйти от ответственности за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и заявляют о готовности Тегерана пойти на уступки Западу. При этом Исламская Республика не намерена вести диалог с противниками, подчеркнул он.