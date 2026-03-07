Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 05:26

Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан. В ведомстве отметили, что в настоящее время они не принимают и не выпускают самолеты.

В международных аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. В частности, 56 дронов уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край.

До этого появилась информация, что российским авиакомпаниям рекомендовали приостановить продажу билетов в ряд государств Ближнего Востока (Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ) до 14 марта. Это связано с безопасностью пассажиров в условиях текущей международной обстановки.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно.

