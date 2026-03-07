Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта

Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 59 БПЛА самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 марта?

Запада» уничтожил 47 тяжелых квадрокоптера ВСУ

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — рассказал Бигма.

По его данным, также уничтожены свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, две САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ.

ВСУ за сутки потеряли 29 пунктов управления БПЛА

ВСУ за сутки потеряли 29 пунктов управления БПЛА, 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и боевую бронированную машину «Козак», сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев.

«Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 18 БПЛА самолетного типа, 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника», — сказал Шершнев.

Кроме того, российские войска уничтожили более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», 16 автомобилей и два наземных робототехнических комплекса ВСУ.

ВС РФ заняли северо-восточную окраину Святогорска

Российские бойцы заняли северо-восточную окраину Святогорска Донецкой Народной Республики и начали закрепляться, несмотря на регулярные контратаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Святогорск: здесь основные события на неделе развивались на северо-востоке от данного населенного пункта. Наши военнослужащие, невзирая на то, что противник постоянно контратаковал, все-таки заняли северо-восточную окраину данного населенного пункта, закрепились», — сказал он.

Марочко добавил, что на данный момент ВС РФ наносят удары на востоке от Святогорска — по находящимся в Татьяновке силам противника.

Российские бойцы вытеснили ВСУ на южные окраины сумской Кондратовки

Бойцы РФ вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины на южные окраины Кондратовки Сумской области и расширяют зону контроля, сообщил Марочко.

«Касаемо Кондратовки Сумской области: по последней информации, которая мне поступила, нашим военнослужащим удалось вытеснить украинских боевиков на южные окраины данного населенного пункта. Сейчас идет активное расширение зоны контроля по флангам, как на западе, так и на востоке от нашей основной ударной группировки. В целом, динамика положительная. Жду в ближайшее время положительных результатов из данного района», — сказал он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта

Россияне на церемонии, флаг РФ: как прошло открытие Паралимпиады-2026

«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид