Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 06:46

Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 59 БПЛА самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 марта?

Запада» уничтожил 47 тяжелых квадрокоптера ВСУ

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — рассказал Бигма.

По его данным, также уничтожены свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, две САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ.

ВСУ за сутки потеряли 29 пунктов управления БПЛА

ВСУ за сутки потеряли 29 пунктов управления БПЛА, 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и боевую бронированную машину «Козак», сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев.

«Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 18 БПЛА самолетного типа, 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника», — сказал Шершнев.

Кроме того, российские войска уничтожили более 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», 16 автомобилей и два наземных робототехнических комплекса ВСУ.

ВС РФ заняли северо-восточную окраину Святогорска

Российские бойцы заняли северо-восточную окраину Святогорска Донецкой Народной Республики и начали закрепляться, несмотря на регулярные контратаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Святогорск: здесь основные события на неделе развивались на северо-востоке от данного населенного пункта. Наши военнослужащие, невзирая на то, что противник постоянно контратаковал, все-таки заняли северо-восточную окраину данного населенного пункта, закрепились», — сказал он.

Марочко добавил, что на данный момент ВС РФ наносят удары на востоке от Святогорска — по находящимся в Татьяновке силам противника.

Российские бойцы вытеснили ВСУ на южные окраины сумской Кондратовки

Бойцы РФ вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины на южные окраины Кондратовки Сумской области и расширяют зону контроля, сообщил Марочко.

«Касаемо Кондратовки Сумской области: по последней информации, которая мне поступила, нашим военнослужащим удалось вытеснить украинских боевиков на южные окраины данного населенного пункта. Сейчас идет активное расширение зоны контроля по флангам, как на западе, так и на востоке от нашей основной ударной группировки. В целом, динамика положительная. Жду в ближайшее время положительных результатов из данного района», — сказал он.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта

Россияне на церемонии, флаг РФ: как прошло открытие Паралимпиады-2026

«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иерусалиме прогремел взрыв
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти
Иранский БПЛА мог рухнуть на территории международного аэропорта в Дубае
Юрист ответил, чем грозит слишком громкое поздравление с 8 Марта на улице
Кому-то оттепель, а кому-то морозы под 40: погода в России 9–15 марта
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей выросло
Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта
Ветеринар объяснил, как правильно снимать клещей с собаки
«Готов наряжаться в юбку»: Мирошник высказался о поведении Зеленского
В России раскрыли отношение РПЦ к Международному женскому дню
ВСУ потеряли уйму беспилотников за сутки
Стало известно, к каким последствиям приведет локализация такси
Бойцы «Севера» за сутки лишили ВСУ десятков пунктов управления БПЛА
Украинские дроны ликвидировали над российским регионом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта
В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей
Маскировку израильских военных в Ливане раскрыли
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
Мощный торнадо прошелся по американскому штату Мичиган
McDonald's зарегистрировал в России своего рыжего друга
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.