06 марта 2026 в 16:59

В США раскрыли детали масштабного обмена между Россией и Украиной

Уиткофф заявил, что Россия и Украина обменялись по тысяче человек

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: РИА Новости
Россия и Украина на этой неделе провели масштабный обмен людьми, в рамках которого каждая из сторон передала по тысяче человек, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, обмен стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в Женеве.

Уиткофф отметил, что проведенная операция стала результатом дипломатических усилий американской стороны. Он подчеркнул, что ключевую роль в продвижении переговорного процесса сыграл президент США Дональд Трамп.

По словам спецпосланника, работа по урегулированию конфликта продолжается. В администрации США рассчитывают, что дальнейшие переговоры помогут выработать мирное соглашение, которое позволит положить конец боевым действиям.

Ранее состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. В пятницу, 6 марта, Москва вернула из украинского плена 300 военных. В Минобороны добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ.

Прежде уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года. Она добавила, что многие бойцы были тяжело ранены, но не падали духом и верили в возвращение домой.

