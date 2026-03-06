Пресс-секретарь Трампа раскрыла детали операции «Эпическая ярость» Ливитт: Трамп сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза

В Белом доме объяснили, что решение о прекращении угрозы со стороны Ирана остается исключительно за президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, именно американский лидер как главнокомандующий уполномочен объявить о достижении всех целей операции «Эпическая ярость».

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт уточнила, что безоговорочная капитуляция Ирана наступит в тот момент, когда Вашингтон сочтет задачи выполненными, вне зависимости от того, признает ли это сам Тегеран. Она также подтвердила ликвидацию более 50 лидеров Ирана, включая верховного правителя, в результате совместных действий США и Израиля.

В администрации США считают, что теперь Тегеран фактически обезглавлен и лишен возможности формулировать официальную позицию. Дальнейшая судьба режима будет зависеть исключительно от решений, принимаемых в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил: Соединенные Штаты не волнует становление демократии в Иране. Глава государства выразил надежду, что ему удастся договориться с Тегераном по схеме Каракаса.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном. По его словам, американский лидер осознает все риски, связанные с финансовыми и человеческими потерями.