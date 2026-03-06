«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране Трамп признался, что не заботится о демократии в Иране

Соединенные Штаты не волнует становление демократии в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNN. Глава государства выразил надежду, что ему удастся договориться с Тегераном по схеме Каракаса.

Это сработает очень легко. Это будет работать так же, как в Венесуэле. У нас там замечательный лидер. Она отлично справляется. И это будет работать так же, как в Венесуэле, — заявил Трамп.

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты примут нового лидера Ирана при условии хорошего отношения к США и их партнерам. Трамп подчеркнул, что при этом его не волнует религиозность возможного руководителя страны.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном. По его словам, американский лидер осознает все риски, связанные с финансовыми и человеческими потерями.

Также американский президент сообщил, что США не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».