Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне Военэксперт Богатырев заявил, что Иран готов к затяжной войне

Иран готов к затяжной, многомесячной войне, заявил руководитель аналитического центра, военный эксперт Алексей Богатырев на пресс-конференции в Москве. По его словам, которые передает РИА Новости, Тегеран не намерен снижать интенсивность конфликта в данный момент.

Иран готов к затяжной, многомесячной войне. Снижать ее градус в данный момент он не собирается, — отметил эксперт.

Богатырев полагает, что уменьшение интенсивности иранских ударов по позициям противников свидетельствует о возвращении Тегерана к асимметричной стратегии. Она, как отметил эксперт, предполагает проведение не постоянных, а точечных силовых акций для достижения своих целей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».

Иранский посол в Москве Казем Джалали отметил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По словам дипломата, его народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию США и Израиля.