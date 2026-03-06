Огромные столбы серого дыма и взрывы в иранском городе попали на видео Появились кадры взрывов в иранском городе Илам

Появились кадры взрывов в городе Илам, расположенном на западе Ирана. На опубликованном ТАСС видео можно рассмотреть огромные столбы серого дыма и взрывы. Город подвергся воздушной атаке.

Ранее появилась информация, что Илам и Кум подверглись воздушной атаке. По второму городу нанесли три авиаудара. Атаки проводились на объекты в различных районах.

Также сообщалось, что представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что военные США наносили удары по району, где располагается школа для девочек в иранском Минабе. США известно, что удар по учебному заведению наносил не Израиль. Однако чиновники не предоставили никакой альтернативной версии, которая бы не подразумевала ответственности Вашингтона за атаку.

До этого стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

