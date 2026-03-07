Зимняя Олимпиада — 2026
Азербайджанских дипломатов эвакуировали из Ирана

Девять сотрудников посольства Азербайджана эвакуированы из Тегерана

Девять сотрудников посольства Азербайджана эвакуированы из Ирана через погранпереход «Астара», передает Report.az. Дипломаты уже покинули территорию Исламской Республики и находятся в безопасности.

В дипломатических источниках подтвердили, что эвакуация прошла в штатном режиме через государственный пункт пропуска. Там также добавили, что в ближайшие часы Иран покинут остальные работники азербайджанской дипмиссии.

В настоящее время процесс вывода дипломатического персонала из Тегерана продолжается. Ожидается, что все сотрудники посольства в ближайшее время вернутся на родину.

Ранее сообщалось, что три российских дипломата и два из Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара». В материале указано, что также были эвакуированы три дипломата Чехии.

До этого российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.

