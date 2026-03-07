Азербайджанских дипломатов эвакуировали из Ирана

Девять сотрудников посольства Азербайджана эвакуированы из Ирана через погранпереход «Астара», передает Report.az. Дипломаты уже покинули территорию Исламской Республики и находятся в безопасности.

В дипломатических источниках подтвердили, что эвакуация прошла в штатном режиме через государственный пункт пропуска. Там также добавили, что в ближайшие часы Иран покинут остальные работники азербайджанской дипмиссии.

В настоящее время процесс вывода дипломатического персонала из Тегерана продолжается. Ожидается, что все сотрудники посольства в ближайшее время вернутся на родину.

Ранее сообщалось, что три российских дипломата и два из Азербайджана были эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара». В материале указано, что также были эвакуированы три дипломата Чехии.

До этого российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.