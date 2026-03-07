Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 03:56

Россияне на церемонии, флаг РФ: как прошло открытие Паралимпиады-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимние Паралимпийские игры 2026 года официально открылись в итальянской Вероне. Сколько продлятся соревнования, будут ли участвовать россияне?

Церемония открытия Паралимпиады

Торжественная церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась 6 марта на античном амфитеатре Arena di Verona в итальянской Вероне. Этот исторический объект, построенный в I веке нашей эры, был специально подготовлен для проведения церемонии с использованием современного сценического оборудования и световых технологий.

Паралимпиада проходит в рамках Игр Milano-Cortina 2026 и продлится с 6 по 15 марта. Соревнования организованы на нескольких спортивных объектах северной Италии. Основные старты примут Милан, Кортина-д’Ампеццо и Валь-ди-Фьемме. В течение 10 соревновательных дней спортсмены разыграют десятки комплектов наград в зимних паралимпийских дисциплинах.

В церемонии открытия приняли участие делегации стран-участниц, которые традиционно прошли по арене в параде команд. После художественной программы состоялась официальная часть с поднятием флага Международного паралимпийского комитета и зажжением паралимпийского огня.

Российская делегация на параде команд

Одним из заметных эпизодов церемонии стал выход российской команды на арену с национальным флагом. Это произошло впервые на зимних Паралимпийских играх с 2014 года. Делегация прошла в параде стран-участниц вместе с другими национальными сборными.

Российская команда представлена спортсменами в нескольких зимних паралимпийских дисциплинах. Атлеты из России будут участвовать в соревнованиях по парабиатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Также представители страны заявлены в пара-горнолыжном спорте и парасноуборде.

Кроме того, российские команды примут участие в турнире по следж-хоккею и в соревнованиях по керлингу на колясках. Эти дисциплины входят в программу зимних Паралимпийских игр и проводятся на специализированных площадках в разных городах Италии.

Российские спортсмены на Играх

В состав российской делегации вошли спортсмены, представляющие различные регионы страны. Среди участников — многократный паралимпийский чемпион Роман Петушков, заявленный в соревнованиях по парабиатлону и лыжным гонкам. В пара-горнолыжном спорте Россию представляет Алексей Бугаев.

Также в составе команды выступают представители сборной по парасноуборду, спортсмены национальной команды по следж-хоккею и сборная по керлингу на колясках.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года завершатся 15 марта. Церемония закрытия запланирована в Кортине-д’Ампеццо.

