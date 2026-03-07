Группировка войск «Север» отчиталась об уничтожении 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские военные ликвидировали 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и боевую бронированную машину «Козак».

Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 18 БПЛА самолетного типа, 17 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника, — сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев.

Кроме того, потери противника составили более 210 военнослужащих. В сводку также попали американский бронетранспортер М113, 16 автомобилей и два наземных робототехнических комплекса ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные освободили Сосновое в ДНР. В операции участвовали бойцы группировки войск «Запад».

До этого силы Черноморского флота за неделю уничтожили восемь беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Других подробностей в оборонном ведомстве приводить не стали.