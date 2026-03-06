Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили Сосновое в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Подразделения группировки «Запад» <...> 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое, — говорится в сообщении.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Спартак заявил, что российские военные группировки «Север» нашли обширную сеть подземных тоннелей, построенных ВСУ в Харьковской области. По его словам, бойцы наткнулись на «подземный город» в лесу у села Графского во время зачистки населенного пункта.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что спецназ «Ахмат» активно уничтожает скопления ВСУ в Сумской области. Он отметил, что российские силы срывают попытки противника накопить резервы для наступления. Алаудинов добавил, что работа ведется особенно интенсивно с помощью беспилотников.