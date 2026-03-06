Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:07

В Иране раскрыли тайну завещания Хаменеи о преемнике

Аятолла Кааби заявил об отсутствии указаний Хаменеи о следующем лидере Ирана

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Погибший в результате ударов США и Израиля иранский верховный лидер Али Хаменеи не давал никаких распоряжений в отношении кандидатуры следующего руководителя страны, заявил член Совета экспертов аятолла Аббас Кааби. Он пояснил, что позиция покойного заключалась в том, что аятоллы должны принимать решения о кандидатуре лидера самостоятельно, передает агентство Tasnim.

Мнение мученика аятоллы Хаменеи состояло в том, что Совет экспертов по кандидатуре лидера должен принимать решения на основе критериев, законов и религиозных норм, и не было никакого особого завещания, указания или намека на конкретного кандидата, — сказал Кааби.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погибли Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. При этом женщины не сдерживали своих рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи.

