Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность РФ с иранским народом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил российского президента Владимира Путина за солидарность с иранским народом, сообщили в пресс-службе Кремля. Также Пезешкиан подробно рассказал о развитии ситуации в острой фазе конфликта.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Уточняется, что стороны обсудили происходящее в республике, Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

До этого глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд детально проанализировали текущую ситуацию и возможные последствия стремительно развивающейся военной эскалации. Особое внимание стороны уделили поиску путей недопущения дальнейшего расширения конфликта, который грозит втянуть в себя все новые государства.