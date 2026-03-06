«Раз и навсегда»: Уиткофф высказался о переговорах по Украине

Соединенные Штаты работают над соглашением по завершению конфликта на Украине, чтобы положить ему конец «раз и навсегда», заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец [конфликту] раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс, — написал спецпосланник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подходит к переговорному процессу по Украине профессионально. По словам министра, Москва избегает утечек информации, которые могут ввести в заблуждение.

До этого американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом лидер российского государства Владимир Путин, по мнению хозяина Белого дома, со своей стороны готов предпринять необходимые для заключения соглашения шаги.