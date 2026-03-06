Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:36

«Раз и навсегда»: Уиткофф высказался о переговорах по Украине

Уиткофф: США ожидают прогресса в переговорах по Украине в ближайшее время

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: IMAGO/Francis Chung/Global Look Press
Соединенные Штаты работают над соглашением по завершению конфликта на Украине, чтобы положить ему конец «раз и навсегда», заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец [конфликту] раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс, — написал спецпосланник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подходит к переговорному процессу по Украине профессионально. По словам министра, Москва избегает утечек информации, которые могут ввести в заблуждение.

До этого американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом лидер российского государства Владимир Путин, по мнению хозяина Белого дома, со своей стороны готов предпринять необходимые для заключения соглашения шаги.

