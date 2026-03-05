Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой Трамп: Путин готов к сделке по Украине и Зеленскому пора действовать

Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта, заявил в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп. При этом Россия, по мнению республиканца, со своей стороны готова предпринять необходимые шаги. По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский должен действовать и добиваться заключения соглашения. Трамп также выразил мнение, что президент России Владимир Путин готов к заключению сделки.

Ранее глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС России Игорь Костюков подтвердил, что переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами. В то же время он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.