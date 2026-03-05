Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 20:29

Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой

Трамп: Путин готов к сделке по Украине и Зеленскому пора действовать

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта, заявил в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп. При этом Россия, по мнению республиканца, со своей стороны готова предпринять необходимые шаги.

По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский должен действовать и добиваться заключения соглашения. Трамп также выразил мнение, что президент России Владимир Путин готов к заключению сделки.

Ранее глава ГРУ, заместитель начальника Генерального штаба ВС России Игорь Костюков подтвердил, что переговоры России с украинской стороной об урегулировании конфликта проходят тяжелее, нежели с американцами. В то же время он отметил, что в настоящий момент стороны продолжают подготовку для начала нового раунда встреч.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.