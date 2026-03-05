Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев

Шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) пожаловался на салон красоты в центре Москвы, где ему сожгли кожу головы. Что об этом известно, как живет Солнцев, почему он расстался с женой Полиной Давыдовой?

Что известно об облысении Солнцева

Солнцев рассказал, что записался в салон на осветление волос, но к мастеру попал впервые. Гогену нанесли на волосы специальный раствор и покрыли фольгой, однако смывали смесь уже с ними. На коже головы также остались раны и шрамы. Солнцев беспокоится, что луковицы повреждены и волосы больше не отрастут, передает Telegram-канал «112».

«У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами... Она могла корни сжечь до такой степени, что они умерли», — рассказал шоумен.

Он также возмущен отношением и оправданиями мастера и администрации салона.

«Говорю: „Что это вообще?“ Говорят: „Ой, вы слишком долго ходили“, а я максимум на 15 минут вышел в соседнюю дверь. То есть, видимо, у нее не в первый раз уже такое, что она портит головы клиентам!» — считает Солнцев.

Гоген добавил, что теперь ходит к трихологу и лечится мазями. По его словам, пока он не планирует подавать иск в суд.

Почему Солнцев расстался с женой

В мае 2025-го Солнцев сообщил, что расстался с женой Полиной Давыдовой. Причиной стала ее измена. По его словам, он больше не проживает с Давыдовой после того, как выяснилось, что рожденный ею ребенок не является его биологическим сыном.

«Зачем мне она нужна, она изменщица, у меня сейчас все хорошо: съемки и новые отношения. А пусть идет к тому, кто ей зачал этого самого ребенка», — сказал Солнцев.

В июле 2024 года Гоген пожаловался, что его избил пьяный любовник его жены, и заявил, что будет разводиться с женой и лишит ее родительских прав.

«Захожу в квартиру, там бухая Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе. Ребенок некормленый, памперсы не поменяны, я взял за шкирку этого хмыря — любовника жены, чтобы вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант, поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом. Начался махач, мне прилетело: выбил, тварь, мне все зубы за два миллиона. Три заявления накатал: на него — за побои, на Полину — за жестокое обращение с сыном и в опеку. Ваню я ей не оставлю, заберу у этой шельмы ребеночка, буду сейчас во все суды в набат бить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары еще не пересажал», — рассказал Гоген на своей странице в соцсетях.

Полина Давыдова является дочерью экс-супруги Солнцева — Екатерины Терешкович. По его словам, он женился на Давыдовой, чтобы отомстить бывшей избраннице.

Гоген женился на Терешкович весной 2018 года. Уже в ноябре Екатерина избила свою дочь в прямом эфире и обвинила в том, что она пытается увести у нее мужа. В сентябре 2021 года Солнцев и Терешкович развелись. Гоген заявлял, что женщина дралась с ним, якобы страдала деменцией, терялась, уходя из дома, и приходила с незнакомцами, которых шоумен подозревает в краже.

Чем известен Солнцев

Гоген родился 5 декабря 1980 года в Москве. Учился на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС и в Московской академии предпринимательства. Также прошел курсы в Академии искусств Ли Страсберга в Лос-Анджелесе.

Солнцев участвовал в различных телепрограммах и шоу: «До 16 и старше», «Дело техники», «Дом-2». Также он создал свой собственный «Театр ужасов Гогена Солнцева» и балет, который работал в клубах. Кроме того, Солнцев занимался режиссурой и постановкой спектаклей.

Популярность пришла к нему после выступления с хором бабушек в шоу «Минута славы», видео которого стало вирусным в интернете. В 2011 году в интернете завирусился отрывок из передачи «Пусть говорят» с участием Гогена: ролик «Товарищ адвокат» посмотрели свыше 10 млн человек. В том же году Солнцев стал ведущим программы «Мистическая Москва» на канале «Москва 24».

Шоумен также занимался преподаванием актерского мастерства и режиссуры. В частности, он работал в актерской мастерской при творческом центре «Останкино». В 2016 году открыл филиал своего театра в Сокольниках.

