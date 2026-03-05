Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 20:59

Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобожденными в рамках обмена пленными с Украиной, приземлились в Подмосковье, передает ТАСС. В Минобороны РФ до этого сообщили, что 5 марта с подконтрольной Киеву территории были возвращены 200 бойцов.

Взамен украинской стороне передали 200 военнопленных ВСУ. В ведомстве уточнили, что посреднические усилия гуманитарного характера при проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся месяц назад — 5 февраля.

Также стало известно, что Москва и Киев проведут 6 марта новый обмен пленными. Запланирована передача 300 украинских бойцов в обмен на 300 российских военнослужащих.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе предыдущей процедуры обмена Россия вернула Украине 1000 тел погибших украинских военных и приняла 38 тел своих бойцов. Парламентарий также передал фотографию с места события, запечатлевшую грузовые автомобили с останками и людей в белых защитных комбинезонах.

