Алиев сжал «Железный кулак». Баку накажет виновных за удар по Нахичевани

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что в результате атак иранских беспилотников в Нахичевани было серьезно повреждено здание аэропорта, пострадали два мирных жителя. Ведомство обвинило Тегеран в нарушении норм международного права и подчеркнуло, что эти действия способствуют эскалации напряженности в регионе. В связи с ударами в МИД вызвали посла Ирана в Баку, чтобы вручить ему ноту протеста.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал экстренное заседание Совета безопасности, где охарактеризовал атаку на Нахичевань как теракт. Глава государства указал, что целью БПЛА стали гражданские объекты.

«Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, а совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул он.

По информации Министерства обороны Азербайджана, в общей сложности в атаке участвовали четыре БПЛА — все они целились в гражданскую инфраструктуру. Генпрокуратура республики завела уголовное дело, в рамках которого будут проведены технические исследования происхождения дронов и маршрута их управления.

Иранский беспилотник упал в районе аэропорта города Нахичевань Фото: Социальные сети

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков в беседе с NEWS.ru назвал действия Ирана «безумием». По его словам, после гибели верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране начался хаос.

«Они пуляют „веером“ куда придется. Словно перед гибелью Хаменеи выслал инструкцию: если обезглавят руководство, то каждый должен действовать по своему разумению. Ощущение, что люди из Корпуса стражей Исламской революции понимают: им осталось недолго находиться на своих постах, а потом придется разбегаться. Поэтому они отстреливают ракеты и беспилотники не имеет значения куда», — возмутился политик.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, удар БПЛА по Азербайджану мог быть провокацией.

«Ведь мы прекрасно понимаем, сколько шпионов и агентов спецслужб сейчас находится в Иране. Судя по тому, как быстро получают ЦРУ и МОССАД информацию оттуда, как они быстро наводят ракеты по целям и по высшим должностным лицам, такое впечатление, что агент на агенте сидит и агентом погоняет. Вполне могли неожиданно кинуть туда провокационный дрон», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Ильхам Алиев Фото: president.az

Как еще Иран атаковал Азербайджан

Алиев на заседании Совбеза обратил внимание, что события в Нахичевани — не первый случай атаки Ирана против азербайджанского народа. Он напомнил, как в 2023 году нападению подверглось посольство страны в Тегеране: тогда иранец Ясин Гусейнзаде открыл стрельбу из автомата Калашникова по сотрудникам дипмиссии. В результате атаки погиб глава службы охраны представительства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

МИД Азербайджана назвал случившееся вероломным террористическим актом. В ведомстве отметили, что спецслужбы Ирана получали предупреждения об угрозах посольству, но не приняли никаких мер для защиты дипломатов.

После удара по Нахичевани Алиев заявил, что иранские силовики могли быть напрямую причастны к трагедии в Тегеране.

«Ясно, что этот террористический акт был заказан на самых высоких руководящих уровнях государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан, осуществить грязные деяния против него», — пояснил он.

Президент отметил, что азербайджанская сторона настаивала на суровом наказании для преступника, однако Иран долгое время не проявлял заинтересованности в исполнении приговора и пытался спасти его. В итоге, по словам Алиева, террорист был казнен.

Как Азербайджан помогал Ирану

Несмотря на теракт в Тегеране, Баку не стал поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана, начавшуюся в конце февраля. Более того, Азербайджан обеспечил эвакуацию через свою территорию гражданских лиц, застрявших в Исламской Республике. Были вывезены более 1300 человек из 45 государств.

Накануне удара БПЛА по Нахичевани Ильхам Алиев лично посетил посольство Ирана в Баку, где выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Хаменеи и множества мирных жителей в результате американских бомбардировок.

Поэтому, по мнению Солонникова, в действиях Ирана в отношении Азербайджана очень трудно усмотреть логику.

Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в нашей стране и выразил соболезнования Фото: president.az

«Нужно расследовать внимательно, и после этого будет некая ясность, почему это произошло. Но с точки зрения здравого смысла, никакой логики в ударе по Нахичевани у Ирана нет: там нет американских баз, там нет американского посольства, консульства», — указал собеседник NEWS.ru.

Как Азербайджан ответит на атаку Ирана

Алиев поручил вооруженным силам Азербайджана подготовить и осуществить ответные меры на атаку иранских БПЛА. Он сообщил, что министерство обороны, госпогранслужба и другие компетентные ведомства республики приведены в состояние «мобилизации номер один» и должны быть готовы к проведению «любой операции».

«Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Эти бесчестные люди, совершившие данный террористический акт, пожалеют об этом. Наряду со всеми прочими грязными факторами, он является примером большой неблагодарности. <…> Пусть они не испытывают нашу силу. Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову „Железным кулаком“. Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату», — добавил президент.

При этом он подчеркнул: Азербайджан не участвовал и не станет участвовать в операциях других стран против Ирана.

По словам Мусабекова, Баку до последнего пытался сохранять лояльное отношение к Тегерану. Однако после случившейся атаки связи двух стран уже вряд ли можно назвать дружескими.

«Они уже даже на добрососедские не тянули. Азербайджан пытался держать все в рамках. Но если Иран продолжит вести себя подобным образом, боюсь, уже никакие рамки не помогут. Им надо будет смирительные рубашки надевать. Если это повторится, то ответ Азербайджана им очень не понравится», — заключил парламентарий.

