05 марта 2026 в 19:54

В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани

Депутат Милли Меджлиса Мусабеков назвал безумием удар Ирана по Нахичевани

Расим Мусабеков Расим Мусабеков Фото: meclis.gov.az
В Иране после гибели верховного лидера Али Хаменеи начался хаос, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. Он назвал безумием удар иранскими БПЛА по Нахичеванской автономной республике.

Они пуляют «веером» куда придется. Словно перед гибелью Хаменеи выслал инструкцию: если обезглавят руководство, то каждый должен действовать по своему разумению. Ощущение, что люди из Корпуса стражей Исламской революции понимают: им осталось недолго находиться на своих постах, а потом придется разбегаться. Поэтому они отстреливают ракеты и беспилотники не имеет значения куда, — пояснил парламентарий.

По мнению Мусабекова, Баку до последнего пытался сохранять лояльное отношение к Ирану. Однако связи двух стран, добавил он, уже вряд ли можно считать дружескими.

Азербайджан пытался держать все в рамках. Но если Иран продолжит себя подобным образом вести, боюсь, уже никакие рамки не помогут. Им надо будет смирительные рубашки надевать. Если это повторится, то ответ Азербайджана им очень не понравится, — резюмировал собеседник.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону выразил решительный протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи на фоне ударов беспилотников по Нахичевани. Дипломат обратил внимание на нарушение Тегераном норм международного права.

Азербайджан
Иран
БПЛА
Нахичевань
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
