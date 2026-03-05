Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 20:08

Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки

Актриса Елена Яковлева Актриса Елена Яковлева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
5 марта, в день 65-летнего юбилея народной артистки России Елены Яковлевой, в «Покровка. Театр» открылась выставка ее картин «Вне роли». Живописью звезда фильма «Интердевочка» увлекалась в период пандемии. Яковлева отметила, что не считает себя художницей, а проект — благотворительный: все вырученные от продажи работ деньги пойдут на помощь ветеранам сцены.

Выставку открыли друзья Елены Алексеевны — лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова и музыкант Валерий Тхай. Сурганова исполнила песню «Весна» и первой поздравила юбиляршу. «Вы для меня ассоциируетесь с термоядерной весной, еще и месяц март для меня самый рок-н-рольный. Я хочу вам пожелать сил, драйва», — сказала Сурганова.

Картины Яковлевой носят абстрактный характер, гости мероприятия интересовались, что на них изображено. «Девочка радуется солнцу. Девочка грустит, потому что много дождей. Девочка радостная, просто потому, что вся жизнь впереди. Я не художник, я фантазер», — пояснила актриса.

Выставка будет работать в фойе театра с 5 по 20 марта. Купить именно эти работы Яковлевой не получится, они уже приобретены. Но можно купить другие и помочь ветеранам сцены.

Фото с открытия выставки «Вне роли» Елены Яковлевой — в галерее NEWS.ru.

Актриса Елена Яковлева на открытии своей выставки в рамках специального благотворительного проекта «Вне роли».
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
