«Возраст не победить»: Яковлева о пластике, «Интердевочке», кризисе в браке

Народная артистка РФ Елена Яковлева дала большое интервью блогеру Надежде Стрелец. 64-летняя актриса крайне редко делится откровениями в СМИ. Яковлева рассказала о своем отношении к возрасту и пластическим операциям, об увлечении сына Дениса Шальных татуировками, о работе с Дмитрием Нагиевым и Петром Тодоровским, об интимных сценах в «Интердевочке», увольнении из театра «Современник» и о многом другом.

О возрасте

«С возрастом бороться нельзя. Ты все равно его не победишь. Поддерживать состояние лица можно, да и то по возможности. К сожалению или к счастью, у меня мало свободного времени, поэтому я нечасто могу к этому прибегать. Поглаживание в моем возрасте уже ничего не даст — только радикальное вмешательство. Это когда очень больно, а потом нужна реабилитация».

О честности в профессии

«Я просто в своей работе — спектаклях и фильмах — делаю все довольно честно. Стараюсь не халтурить в спектакле, сколько бы он ни шел — 15 или 20 лет. Это банальные слова для артиста, он должен, обязан это делать. Но с годами, с количеством (ролей. — NEWS.ru) все равно происходит уставание. Нужно очень сильно трудиться для того, чтобы зрители, которые на тебя сморят, думали, что ты это делаешь как в первый раз в жизни».

О тайной боли сына

«Он [сын] сделал в 11-м классе первую [татуировку]. У нас была собака хаски, он ее очень любил. И вот когда его [пса] не стало, он ушел от нас, Дениска подошел со слезами на глазах и сказал мне: „Мама, можно я сделаю [изображение пса в виде тату]?“ Через какое-то время еще одна появляется.

Я говорю: „Слушай, мне уже как-то это не нравится, зачем это?“ Он: „Мам, я не пью, не курю, наркотиками не увлекаюсь. Пусть это будет моя такая [плохая привычка]“. А потом места на теле стало не хватать, и пошли уже видимые части тела. Меня это беспокоило. Мы пробовали удалять с лица. Он уже понял, что это все не так заманчиво, как в юности. Два раза мы сделали [лазер], в третий раз я уже не буду его заставлять делать, потому что жалко. Это до такой степени больно».

«Вместо того чтобы разобраться с какой-то проблемой или болью, он [сын] шел в тату-салон и что-то себе накалывал. Слава богу, этот этап позади. Сын до сих пор каждый день звонит, пишет: „Как ты, мама? Люблю тебя“. Редко какая мама может этим похвастаться».

О кризисе в браке

«Раза два точно [была с мужем на пороге серьезного кризиса]. Но ничего того, что нельзя простить, не происходило. Если бы была какая-то сильная обида, я бы не смогла стерпеть. Если бы он ушел к другой, то я бы никогда в жизни уже его не приняла. Работа женщины — тяжелая работа».

О Дмитрии Нагиеве

«Тогда (на съемках сериала „Каменская“. — NEWS.ru) он мне сказал: „Давай пустим слух, что ты и я на площадке ненавидим друг друга. Раскрутим пиар“. А так у нас замечательные отношения».

О постельных сценах в «Интердевочке»

«Японца [в постели] не было. Я одна [в кадре]. Сказала Петру Ефимовичу [Тодоровскому], что двигаться и изображать то, что сейчас очень хорошо изображают молодые актрисы в постельных сценах, я не буду — мне стыдно. Мне почему-то не хотелось показывать на экране то, что я делаю в жизни. Всех выгнали со съемочной площадки, лом подложили под ножку дивана и трясли его. Я лежала, абсолютно ничего не делая. Петр Ефимович дергал меня за ноги за кадром и все».

Об увольнении из «Современника»

«Наверное, она [Галина Волчек] от меня этого не ожидала [решения об увольнении]. Когда вызвала к себе на последний разговор, спросила: „Что тебя не устраивает? Я не понимаю“. Я сказала: „Галина Борисовна, меня не устраивает, что у меня семь лет нет ни одной премьеры. Значит я, наверное, не нужна“. Я не умею ходить и просить. Совершенно правильно поступила. Все-таки перевернула эту страницу, иначе я бы там просто закисла».

