Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 08:15

«Возраст не победить»: Яковлева о пластике, «Интердевочке», кризисе в браке

Елена Яковлева в сцене из спектакля «Медведь» на Международном театральном фестивале им. А. Чехова Елена Яковлева в сцене из спектакля «Медведь» на Международном театральном фестивале им. А. Чехова Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Народная артистка РФ Елена Яковлева дала большое интервью блогеру Надежде Стрелец. 64-летняя актриса крайне редко делится откровениями в СМИ. Яковлева рассказала о своем отношении к возрасту и пластическим операциям, об увлечении сына Дениса Шальных татуировками, о работе с Дмитрием Нагиевым и Петром Тодоровским, об интимных сценах в «Интердевочке», увольнении из театра «Современник» и о многом другом. NEWS.ru собрал самые яркие цитаты.

О возрасте

«С возрастом бороться нельзя. Ты все равно его не победишь. Поддерживать состояние лица можно, да и то по возможности. К сожалению или к счастью, у меня мало свободного времени, поэтому я нечасто могу к этому прибегать. Поглаживание в моем возрасте уже ничего не даст — только радикальное вмешательство. Это когда очень больно, а потом нужна реабилитация».

О честности в профессии

«Я просто в своей работе — спектаклях и фильмах — делаю все довольно честно. Стараюсь не халтурить в спектакле, сколько бы он ни шел — 15 или 20 лет. Это банальные слова для артиста, он должен, обязан это делать. Но с годами, с количеством (ролей. — NEWS.ru) все равно происходит уставание. Нужно очень сильно трудиться для того, чтобы зрители, которые на тебя сморят, думали, что ты это делаешь как в первый раз в жизни».

О тайной боли сына

«Он [сын] сделал в 11-м классе первую [татуировку]. У нас была собака хаски, он ее очень любил. И вот когда его [пса] не стало, он ушел от нас, Дениска подошел со слезами на глазах и сказал мне: „Мама, можно я сделаю [изображение пса в виде тату]?“ Через какое-то время еще одна появляется.

Денис Шальных — сын Елены Яковлевой Денис Шальных — сын Елены Яковлевой Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Я говорю: „Слушай, мне уже как-то это не нравится, зачем это?“ Он: „Мам, я не пью, не курю, наркотиками не увлекаюсь. Пусть это будет моя такая [плохая привычка]“. А потом места на теле стало не хватать, и пошли уже видимые части тела. Меня это беспокоило. Мы пробовали удалять с лица. Он уже понял, что это все не так заманчиво, как в юности. Два раза мы сделали [лазер], в третий раз я уже не буду его заставлять делать, потому что жалко. Это до такой степени больно».

«Вместо того чтобы разобраться с какой-то проблемой или болью, он [сын] шел в тату-салон и что-то себе накалывал. Слава богу, этот этап позади. Сын до сих пор каждый день звонит, пишет: „Как ты, мама? Люблю тебя“. Редко какая мама может этим похвастаться».

О кризисе в браке

«Раза два точно [была с мужем на пороге серьезного кризиса]. Но ничего того, что нельзя простить, не происходило. Если бы была какая-то сильная обида, я бы не смогла стерпеть. Если бы он ушел к другой, то я бы никогда в жизни уже его не приняла. Работа женщины — тяжелая работа».

О Дмитрии Нагиеве

«Тогда (на съемках сериала „Каменская“. — NEWS.ru) он мне сказал: „Давай пустим слух, что ты и я на площадке ненавидим друг друга. Раскрутим пиар“. А так у нас замечательные отношения».

О постельных сценах в «Интердевочке»

«Японца [в постели] не было. Я одна [в кадре]. Сказала Петру Ефимовичу [Тодоровскому], что двигаться и изображать то, что сейчас очень хорошо изображают молодые актрисы в постельных сценах, я не буду — мне стыдно. Мне почему-то не хотелось показывать на экране то, что я делаю в жизни. Всех выгнали со съемочной площадки, лом подложили под ножку дивана и трясли его. Я лежала, абсолютно ничего не делая. Петр Ефимович дергал меня за ноги за кадром и все».

Актриса Елена Яковлева в роли Джулии Ламберт в сцене из спектакля «Театр» Актриса Елена Яковлева в роли Джулии Ламберт в сцене из спектакля «Театр» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Об увольнении из «Современника»

«Наверное, она [Галина Волчек] от меня этого не ожидала [решения об увольнении]. Когда вызвала к себе на последний разговор, спросила: „Что тебя не устраивает? Я не понимаю“. Я сказала: „Галина Борисовна, меня не устраивает, что у меня семь лет нет ни одной премьеры. Значит я, наверное, не нужна“. Я не умею ходить и просить. Совершенно правильно поступила. Все-таки перевернула эту страницу, иначе я бы там просто закисла».

Читайте также:

«Считайте, что я отсидела 32 года»: Лолита о пяти браках, мужчинах и России

«Чтобы все оставались модными»: самые яркие цитаты Валентина Юдашкина

«Я самый богатый человек в мире»: яркие цитаты Владимира Путина

ЕленаЯковлева
актрисы
цитаты
интервью
российское кино
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дядя и тетя убили маленького племянника и закопали его у трассы
Власти рассказали об ударах ВСУ по Брянской области
Силовики поймали подозреваемого в жестокой расправе над семьей учительницы
Льготная ипотека выходит на вторичку: что изменится в условиях программы
Пять человек заживо сгорели при пожаре в частном доме
Чубайса назвали реальной угрозой для России
Установлен предполагаемый организатор диверсии с катером из США
США отложили продажу оружия Тайваню из-за страха Трампа перед Си Цзиньпином
Дмитриев обвинил британскую прессу в перевирании речей Трампа
«Возраст не победить»: Яковлева о пластике, «Интердевочке», кризисе в браке
Проводники станут главными дирижерами туристических поездов
Соседка рассказала о фобии обвиняемого в похищении девочки в Смоленске
Госсекретарь США рекомендовал ближневосточным послам помалкивать
Правильное питание без вреда для психики: как уберечь детей от ожирения
Стало известно о новой схеме телефонных мошенников
Удар по Кубани и признание Зеленского о ВСУ: новости СВО к утру 28 февраля
Трамп раскрыл свои планы на третий президентский срок
«Непростое решение»: Трамп поделился мыслями по поводу Ирана
Овечкин продлил серию без голов до семи матчей
Названо направление, где бойцы ВСУ пропадают без вести за пару дней
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.