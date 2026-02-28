«Наведение порядка»: Володин рассказал о законах, вступающих в силу с марта Володин: с 1 марта в России ужесточат правила для мигрантов и онлайн-сервисов

С 1 марта в России онлайн-сервисам будет запрещено автоматически списывать деньги за подписки, если пользователь от них отказался, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что новые нормы призваны защитить граждан от скрытых платежей и «цифровых ловушек», когда деньги уходят с карты без явного согласия владельца.

Помимо финансовой безопасности, в силу вступают важные изменения в миграционном законодательстве, расширяющие полномочия регионов. Работодатели получили право расторгать трудовые договоры с иностранцами для соблюдения не только федеральных, но и региональных квот и ограничений на работу мигрантов в отдельных отраслях.

Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части, — добавил Володин.

Также с начала весны в полную силу заработает государственная система «Антифрод», которая позволит ведомствам и банкам в режиме реального времени обмениваться данными для блокировки мошеннических звонков и трансакций. Нововведения коснутся и микрофинансовых организаций: их обязали оперативно уведомлять Центробанк о любых подозрительных попытках оформления займов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в стране необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов. Он считает, что этот бизнес только усугубляет положение миллионов граждан, создавая серьезные социальные риски.