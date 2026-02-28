Европейский химический концерн зарегистрировал в России товарные знаки

Европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака, передает РИА Новости. Компания «Хенкель АГ унд Ко» подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение.

Под маркой Metylar компания будет продавать в России клеи для бытового и промышленного применения, а также разные материалы для творчества и ремонта. В ассортименте будут кисти для рисования, смолы, шпатлевка, краски, полироль, лаки и средства для снятия старых покрытий и обоев.

Makroflex будет торговой маркой для строительных материалов, таких как каучук, резина, асфальт и гибкие неметаллические трубы. Под брендом Pritt будут продаваться клейкие ленты, пластмассы и глины для лепки, а также другие товары. Также был зарегистрирован товарный знак Aquence, предназначенный для отбеливателей, красок, покрытий для металлов и других химических продуктов.

Ранее французский модный дом Christian Dior зарегистрировал в России товарный знак Lady Dior. Заявка на регистрацию была подана из Франции в августе 2024 года. Теперь компания сможет выпускать изделия из кожи, женскую и мужскую одежду. Кроме того, Christian Dior имеет право предоставлять услуги по организации мероприятий.