28 февраля 2026 в 12:12

Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана

В Пентагоне назвали военную операцию против Ирана «Эпической яростью»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство войны США в соцсети Х назвало военную операцию против Ирана «Эпической яростью». Новая серия ударов по государству произошла утром в субботу, 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против страны. В своем заявлении он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке. Израиль нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране.

Также американский президент заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Также в Сети опубликовали видео иранских ударов по Израилю — ПВО успешно отражают пуски ракет. Израильские военные также предупредили о новых пусках со стороны Тегерана. Отмечается, что жители Иерусалима насчитали порядка 50 хлопков.

