28 февраля 2026 в 13:35

Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сара Фергюсон бросила экс-супруга Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в трудную минуту, когда тот оказался в центре расследования, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 28 февраля?

Как Фергюсон вставила нож в спину Эндрю

Эндрю был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. 30 января Министерство юстиции США опубликовало электронные письма, из которых следовало, что в 2010 и 2011 годах, будучи торговым представителем Великобритании, он передавал Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию.

По информация RadarOnline, в эту трудную минуту экс-принца не поддержала его бывшая жена Сара Фергюсон, которая с 2008 года, несмотря на развод, продолжала жить бесплатно с ним в королевской резиденции в Виндзоре, пока их не выселил король Карл III. Перед этим он лишил их титулов в октябре 2025 года.

Источники сообщили, что она «нанесла ему удар в спину», не переехав вместе с ним в поместье Сандрингем. Вместо этого она улетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы «не попадаться на глаза, пока разворачивался его очередной скандал». Кроме того, на момент ареста Эндрю Фергюсон остановилась в дорогом швейцарском оздоровительном центре и продолжала скрываться.

Бывшие герцоги Йоркские поддерживали тесные связи с Эпштейном после того, как в 2008 году финансиста осудили за принуждение несовершеннолетней к занятию проституцией. Отмечается, что Фергюсон была «в восторге» от финансовой помощи, которую он ей оказывал.

Сара Фергюсон Сара Фергюсон Фото: IMAGO/Anthony Carrel / Starface/imago-images.de/Global Look Press

За что Уильям хотел изгнать Эндрю из королевской семьи еще до скандала

Как пишет RadarOnline, принц Уильям за много лет до своего отца решил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзора нужно изгнать из королевской семьи.

По данным издания, Уильям был потрясен, когда Карл III после смерти матери, королевы Елизаветы II, вернул опального младшего брата в лоно семьи и даже позволил ему снова принять участие в ежегодной королевской рождественской прогулке.

«Задолго до того, как Эндрю оказался втянут в скандал, Уильям считал своего дядю немного невежественным. Он задавался вопросом: „А что он вообще делает?“ Но дело было не только в этом. Он видел, как Эндрю ведет себя с персоналом, как он командует людьми, как ведет себя агрессивно или пренебрежительно. Они никогда не сходились во взглядах», — рассказал источник во дворце.

В 2019 году Маунтбеттен-Виндзор отошел от выполнения публичных обязанностей на фоне скандала с Эпштейном. В январе 2022 года королева лишила своего сына почетных воинских званий и королевского патронажа. Поэтому Уильям «взбунтовался», когда после смерти королевы в сентябре 2022 года Чарльз постепенно позволил брату вернуться к королевской жизни.

королевская семья
Принц Эндрю
новости
принц Уильям
Анастасия Яланская
А. Яланская
