Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?

Сара Фергюсон бросила экс-супруга Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в трудную минуту, когда тот оказался в центре расследования, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 28 февраля?
Как Фергюсон вставила нож в спину Эндрю
Эндрю был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. 30 января Министерство юстиции США опубликовало электронные письма, из которых следовало, что в 2010 и 2011 годах, будучи торговым представителем Великобритании, он передавал Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию.
По информация RadarOnline, в эту трудную минуту экс-принца не поддержала его бывшая жена Сара Фергюсон, которая с 2008 года, несмотря на развод, продолжала жить бесплатно с ним в королевской резиденции в Виндзоре, пока их не выселил король Карл III. Перед этим он лишил их титулов в октябре 2025 года.
Источники сообщили, что она «нанесла ему удар в спину», не переехав вместе с ним в поместье Сандрингем. Вместо этого она улетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы «не попадаться на глаза, пока разворачивался его очередной скандал». Кроме того, на момент ареста Эндрю Фергюсон остановилась в дорогом швейцарском оздоровительном центре и продолжала скрываться.
Бывшие герцоги Йоркские поддерживали тесные связи с Эпштейном после того, как в 2008 году финансиста осудили за принуждение несовершеннолетней к занятию проституцией. Отмечается, что Фергюсон была «в восторге» от финансовой помощи, которую он ей оказывал.
За что Уильям хотел изгнать Эндрю из королевской семьи еще до скандала
Как пишет RadarOnline, принц Уильям за много лет до своего отца решил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзора нужно изгнать из королевской семьи.
По данным издания, Уильям был потрясен, когда Карл III после смерти матери, королевы Елизаветы II, вернул опального младшего брата в лоно семьи и даже позволил ему снова принять участие в ежегодной королевской рождественской прогулке.
«Задолго до того, как Эндрю оказался втянут в скандал, Уильям считал своего дядю немного невежественным. Он задавался вопросом: „А что он вообще делает?“ Но дело было не только в этом. Он видел, как Эндрю ведет себя с персоналом, как он командует людьми, как ведет себя агрессивно или пренебрежительно. Они никогда не сходились во взглядах», — рассказал источник во дворце.
В 2019 году Маунтбеттен-Виндзор отошел от выполнения публичных обязанностей на фоне скандала с Эпштейном. В январе 2022 года королева лишила своего сына почетных воинских званий и королевского патронажа. Поэтому Уильям «взбунтовался», когда после смерти королевы в сентябре 2022 года Чарльз постепенно позволил брату вернуться к королевской жизни.
