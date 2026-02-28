Погода в Москве в субботу, 28 февраля: жителей ждет резкое похолодание

Жителей Москвы ждет резкое похолодание, которое наступит после нескольких теплых дней, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Что известно о погоде в столице в субботу, 28 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 28 февраля

По словам Макаровой, потепление будет неравномерным. На погоду в Москве будет влиять циклон в его теплой части, поэтому с субботы, 28 февраля, по понедельник, 2 марта, будет теплая погода. Затем столица окажется в холодной части циклона, которая приведет к снижению температуры. В течение следующей недели она может упасть до −15 градусов.

«Во второй половине недели будет ночная температура −2–7 градусов и около 0 днем. Ни одна весна не обходится без возврата холодов. Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантики», — сказала синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупредил, что в третьей декаде марта москвичей может ждать аномально холодная погода. Он пояснил, что до конца первой декады марта в регионе установится неустойчивая погода с периодическими небольшими осадками, преимущественно в виде снега с небольшими морозами до −1–6 градусов, а также слабыми оттепелями от 0 до +3 градусов. Такая погода будет способствовать плавному и постепенному таянию снега.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем первая декада марта финиширует с положительной температурной аномалией в 2–3 градуса. Вторая декада марта будет менее теплой и окажется близкой к климатической норме, что также не способствует бурному таянию снега. В третей декаде первого весеннего месяца возможны возвраты холодов, отметил Леус.

Что касается сегодняшнего дня, то ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует в Москве пасмурную, сырую и слякотную погоду.

«В Москве сегодня пройдут осадки в виде мокрого снега, утром — ледяного дождя, днем — дождя. Под утро от 0 до −2, в дневные часы потеплеет до +1–3 градусов. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст.», — сообщил Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля

По информации Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется на периферии циклона, наполненного хорошо прогретыми и влажными воздушными массами атлантического происхождения. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Температура воздуха +2–4 градуса, в Ленинградской области от 0 до +5 градусов. Ветер западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье, 1 марта, небольшие дожди, ночью +1–3 градуса, днем +2–4 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

