Всегда был врагом Путина? Как Чубайс отбивается от санкций, новые заявления

Анатолий Чубайс просит Канаду снять с него санкции, так как он «всегда был в оппозиции к Путину». Правда ли Чубайс был врагом Владимира Путина, где он сейчас, зачем бывший глава «Роснано» просит снять санкции?

Как Чубайс отбивается от санкций, где он сейчас

СМИ узнали, что Анатолий Чубайс подал в суд Канады заявление о снятии с него санкций, наложенных в июне 2025 года. В своей автобиографии, которую он приложил к прошению о снятии санкций, Чубайс утверждает, что якобы всегда был «оппозиционером» по отношению к президенту России Владимиру Путину и «выступил против СВО», из-за чего ему пришлось в 2022 году «уехать в изгнание» из РФ.

Соответствующее прошение он подал в сентябре 2025 года, но власти Канады не ответили — и поэтому он жалуется в суд. При этом сам Чубайс остается в Израиле — в 2022 году он срочно получил паспорт этой страны.

Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко напомнил, что сейчас ведется уголовное дело по факту хищений из «Роснано». Чубайс по нему проходит как свидетель, но в любой момент его могут переквалифицировать в обвиняемого, считает адвокат.

«Он пытается каким-то образом получить гражданство, снять санкции, разблокировать счета и иметь возможность защиты со стороны других юрисдикций, где можно получить ВНЖ или гражданство. Последствия таких заявлений и обращения в суд будут. Я думаю, в ближайшие дни мы увидим, что Чубайс стал иноагентом и фигурантом дела в качестве либо подозреваемого, либо обвиняемого», — отметил Романенко в разговоре со СМИ.

Чубайс был против решений Путина? Что он на самом деле говорил

Анатолий Чубайс с 1991 года занимал ключевые посты в российском государстве и госкомпаниях. На первом сроке Владимира Путина он стал председателем правления РАО «ЕЭС России», а при президенте Дмитрии Медведеве был назначен гендиректором ГК «Роснано». Послужной список Чубайса заставил многих в России сомневаться в том, что он действительно был оппозиционером.

Анатолий Чубайс во время выступления Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

«Зря он так себя ведет. Не надо стесняться своей яркой патриотической позиции. На всех дискуссионных площадках правительства России Анатолий Борисович Чубайс всегда рьяно поддерживал нашу внешнюю политику, отстаивал право России силой решать вопросы с захваченным фашистами Киевом. Его бегство из России в 2022 году связано не с отрицанием специальной военной операции, которую он как раз наоборот активно поддерживал, а с претензиями к нему правоохранительных органов из-за воровства в „Роснано“. Это все знают», — объявил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Чубайс не часто высказывался на политические темы, однако СМИ быстро собрали его яркие цитаты — которые также трудно назвать оппозиционными.

Так, в августе 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе он назвал виновниками происходящего страны НАТО.

«Начиная с 1990-х наши западные партнеры последовательно собирали „трофеи“, географически продвигаясь от Восточной Германии далее на восток. И в конце концов физически приблизились к Грузии и Украине, близким к России странам. Мне кажется, сейчас идет речь об изменении политической архитектуры мира», — заявил Чубайс.

За месяц до начала СВО в январе 2022 года на Гайдаровском форуме Чубайс говорил, что Путин увел Россию от «тупого» пути развития — в отношении энергетического перехода.

«У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», — говорил Чубайс.

Что происходит с делом о хищениях из «Роснано»

В январе 2026 года судебные приставы начали арестовывать остающееся в России имущество Чубайса — согласно решению суда, по делу о хищениях из «Роснано» наложен арест на имущество в размере 11,9 млрд рублей.

Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Роснано», которая подала в суд на своего бывшего руководителя, попросила суд рассматривать дело о хищениях в закрытом режиме. Ответчиками идут 13 человек, в том числе известные российские бизнесмены Уринсон, Подольский, Удальцов, у которых также были арестованы счета и активы на сумму более 75 млрд рублей. Процесс касается проекта «Крокус», в рамках которого в России пытались организовать производство магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) — однако планы не привели ни к каким результатам, а сама MRAM в итоге устарела как технология.

В компании объяснили, что хотят закрытого процесса из-за наличия сведений, составляющих коммерческую тайну: некоторые документы раскрывают условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.

