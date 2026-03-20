20 марта 2026 в 00:00

Что известно о возможном восстановлении ИГ на фоне атак на Иран

Welt: командир курдов Латиф предупредил о возрождении ИГ на фоне атак на Иран

Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Террористическая группировка ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вступила в фазу восстановления, заявил командир курдского ополчения «пешмерга» Расул Омар Латиф в интервью немецкой газете Welt. По его словам, война США и Израиля с Ираном дестабилизирует регион, открывая перед террористами новые возможности.

Латиф, принимавший участие в борьбе с ИГ, предупредил, что группировка сохраняет структуры в городах и имеет «спящие ячейки». Зона ее действия простирается от Эр-Рамади до сирийской границы.

Командир указал, что в случае новой вспышки террора международная коалиция, возглавляемая США, уже не окажет курдам той поддержки, что была в 2014–2015 годах. По его сведениям, боевики уже активны и ждут удобного момента для удара.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции, что сопоставимо с количеством атак за первые шесть месяцев кампании против ИГ в Ираке и Сирии. По мнению исследователя ИИ Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.

