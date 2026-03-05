Нападение США на Иран: новости 5 марта, дрон в Нахичевани, сбитый F-15

США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Какие известны новости 5 марта, где сбили истребитель, сколько танкеров попали под удар, что произошло в Азербайджане?

Где сбили истребитель F-15 ВВС США, сколько всего сбито

Утром 5 марта израильское агентство Ynet и иранское Tasnim сообщили, что ПВО Ирана сбила американский истребитель F-15 Strike Eagle. Информацию подтвердили источники Fox News.

Сообщается, что F-15 был поражен ПВО во время ударов на юго-западе Ирана. На место крушения прибыли американские военные поисковики, которые успешно эвакуировали пилота и стрелка. Официального подтверждения Центрального командования (CENTCOM) ВС США пока не было.

Также, по сообщениям СМИ, еще один F-15 был сбит вчера. Если сообщения соответствуют действительности, то ВВС США потеряли пять истребителей менее чем за неделю. Ранее сообщалось, что кувейтский летчик по ошибке сбил три самолета США.

Между тем появились сообщения, что 2 марта истребитель F-15 ВВС Катара сбил два иранских Су-24 над Персидским заливом. Пилот сбил бомбардировщики, которые собирались атаковать авиабазу США Аль-Удейд.

Блокада Ормузского пролива, сколько танкеров попали под удар

Агентство Reuters сообщило, что нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских островов был атакован в Персидском заливе. Предположительно, ВС Ирана нанесли удар по танкеру в районе порта Хор-эз-Зубайр. Судно получило пробоину.

КСИР Ирана официально объявил о блокаде Ормузского пролива. Эту информацию подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Сейчас мы находимся в состоянии войны. Такая ситуация требует введения особых мер в отношении контроля [Ормузского] пролива», — объявил дипломат.

Иран нанес удары по нескольким судам, которые пытались «проскочить» через Ормузский пролив. Под удар попали контейнеровоз Safeen Prestige (под флагом Мальты) и танкеры MKD Vyom (Маршалловы Острова), Skylight, Hercules Star (под флагом Гибралтара). Также сообщалось об ударе по танкеру Stena Imperative (флаг США) в порту Бахрейна, он относится к особой группе снабжения американских ВМС.

Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press

По данным СМИ, в настоящее время в Персидском заливе «застряли» около 200 танкеров, 60 из которых относятся к категории сверхбольших нефтевозов. Ситуация на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на весь мир — так, по данным Bloomberg, Китай объявил о прекращении экспорта дизеля и бензина на фоне конфликта.

Резко вырос спрос на российскую нефть. Западные СМИ сообщили, что несколько танкеров с российской нефтью изменили маршрут и направились в Индию вместо Восточной Азии. Цена на российскую нефть марки Urals с конца февраля выросла на 25%, до $70,3 за баррель.

Bloomberg отмечает, что цены на природный газ в Европе также взлетели к 3 марта с €32 до €54,3 за мегаватт-час.

Что известно о падении дрона в Нахичевани, реакция Азербайджана

Утром 5 марта появилось видео с падением беспилотника на территории международного аэропорта в азербайджанском городе Нахичевань.

СМИ сообщили, что на территории аэропорта упали два иранских БПЛА. МИД Азербайджана осудил происшествие, иранский посол был вызван для дачи объяснений.

Минобороны Азербайджана возложило ответственность на Иран и заявило о «праве на ответные меры» в связи с падением БПЛА в Нахичевани. По данным азербайджанской стороны, в результате падения беспилотника пострадали два человека.

Сотрудник МЧС Азербайджана Фото: Социальные сети

Будут ли курды атаковать Иран, опровержение Барзани

Западные и израильские СМИ несколько дней назад сообщили о подготовке наземного вторжения в Иран из Иракского Курдистана. Израильский телеканал i24 утверждает, что иракские курды якобы уже начали наступление 2 марта. Ту же информацию 4 марта приводит Fox News.

5 марта Associated Press со ссылкой на «лидеров иранских курдов» сообщило, что они при поддержке США готовятся к наземной операции в Иране: якобы вооруженные отряды курдов из сторонников движения иранских курдов за независимость, базирующиеся в Ираке, должны пересечь границу Ирана и начать наступление.

При этом секретарь Совета нацбезопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани опроверг эту информацию. К 5 марта с опровержением также выступил президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани.

«Наш регион не станет частью конфликта или военной эскалации», — объявил Барзани.

Читайте также:

Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта

Террористы ВСУ атаковали танкер России: заявление Минтранса, подробности

Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев