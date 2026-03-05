Азербайджан осудил инцидент с падением иранских дронов в Нахичевани МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на инцидент с иранскими дронами

Баку осуждает инцидент с падением иранских дронов в аэропорту Нахичевани, сообщили в МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская сторона оставляет за собой право на ответные действия.

Решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры, — говорится в сообщении ведомства.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. В результате пострадали два человека.

После ударов посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД республики. В ходе встречи иранскому дипломату был заявлен решительный протест.

