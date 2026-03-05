Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:29

Азербайджан осудил инцидент с падением иранских дронов в Нахичевани

МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на инцидент с иранскими дронами

МИД Азербайджана МИД Азербайджана Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Баку осуждает инцидент с падением иранских дронов в аэропорту Нахичевани, сообщили в МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская сторона оставляет за собой право на ответные действия.

Решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры, — говорится в сообщении ведомства.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. В результате пострадали два человека.

После ударов посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД республики. В ходе встречи иранскому дипломату был заявлен решительный протест.

Также посольство России в Тегеране выразило благодарность правительству Ирана и Азербайджану за помощь в вывозе сограждан с территории Исламской Республики. Дипломаты подчеркнули, что сотрудники МЧС РФ также оказали содействие в данном вопросе.

Иран
Азербайджан
МИД
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон тайно сняли в бикини
Баку назвал ЧП в Нахичевани атакой Ирана и приступил к изучению обломков
МИД Ирана раскрыл, предлагал ли Вашингтон возобновление переговоров
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.