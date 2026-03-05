Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД республики, сообщает Report.az. В ходе встречи иранскому дипломату был заявлен решительный протест.

Демирчилу вызвали в МИД Азербайджана после падения иранских БПЛА в районе аэропорта в Нахичевани. По предварительным данным, один из дронов упал на территории авиагавани, второй — во дворе близлежащей школы.

Ранее в Сети появились кадры с места падения запущенных Ираном беспилотников на территории аэропорта города Нахичевань в Азербайджане. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор на удары, связанные с напряжением обстановки на Ближнем Востоке.

Позднее генштаб Ирана отверг свою причастность к запуску ракеты в сторону территории Турции. В заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией страны, указано, что Тегеран уважает суверенитет дружественного государства.