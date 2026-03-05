Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:54

Юрист напомнил, как скрыть конфиденциальные данные от мошенников

Юрист Хаминский посоветовал закрыть профили в социальных сетях от посторонних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях, заявил Lenta.ru юрист Александр Хаминский. Он посоветовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.

Полностью удалиться из интернета невозможно, но можно хотя бы соблюдать элементарные правила цифровой гигиены. По возможности закройте профили в соцсетях для посторонних. Убедитесь, что ваш номер телефона скрыт в мессенджерах. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где можно. Удалите аккаунты в сервисах, которыми вы не пользуетесь, — призвал Хаминский.

Он порекомендовал предоставлять минимум личной информации при заказах в онлайн-магазинах. Лучше использовать разные адреса электронной почты: один для банков и работы, а второй для регистраций на платформах для шоппинга. Все эти вышеперечисленные меры не смогут полностью стереть цифровой след, но они существенно затруднят сбор личных данных, подытожил эксперт.

Ранее киберэксперт Андрей Рыбников заявил, что мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.

