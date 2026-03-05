Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:22

Контрактники прошли подготовку на полигонах МВО перед отправкой на СВО

Боевая машина пехоты БМП-3 Боевая машина пехоты БМП-3 Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Военнослужащие по контракту приняли участие в занятиях по огневой подготовке на полигоне Московского военного округа перед отправкой в зону СВО, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВО. Речь идет о бойцах мотострелковых подразделений.

Военные прошли курсы переподготовки по специальностям «командир мотострелкового отделения на БМП-3» и «наводчик-оператор БМП-3». Бойцы учились вести действия в экипаже в различных условиях, а также работе с другими подразделениями и противодействию беспилотникам противника.

По словам инструкторов, военные имеют боевой опыт. Поэтому в ходе подготовки их не обучают с нуля, а дают необходимые знания и умения на новых должностях.

Ранее лавный хирург Ленинградского военного округа Минобороны РФ Рустам Касимов рассказал, что российские военные хирурги проводят в полевых условиях операции, которые больше не делает никто в мире. По его словам, речь идет об операциях на магистральных артериях, хирургических вмешательствах на сердце, а также о восстановлении конечностей после тяжелых ранений.

