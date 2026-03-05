Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы» Экс-нардеп Марков: Украина сможет продержаться максимум два месяца без помощи ЕС

Украина, если будет прекращена ее поддержка со стороны Евросоюза, сможет просуществовать без финансовых вливаний максимум два месяца, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, страна уже давно находится в статусе «содержанки» ЕС, чье самостоятельное выживание в принципе невозможно.

Украина давно находится в качестве содержанки Евросоюза, поэтому без европейской поддержки она и месяца не протянет. Но сейчас, за счет каких-то ресурсов, которые ЕС до этого направил Киеву, он сможет продержаться месяц или два. Ставка, видимо, делается именно на это. Украина, блокируя поставки нефти Венгрии, преследует политические цели. Это скоординированное действие с Евросоюзом, чтобы ослабить позицию венгерского премьера [Виктора Орбана] на предстоящих выборах. Любой шаг Киева отражает интересы хозяев, которые контролируют и руководят процессами на Украине, — пояснил Марков.

По его мнению, ЕС полагает, что Орбан не одержит победу на предстоящих выборах. Экс-нардеп отметил, что именно поэтому власти Украины блокируют поставки энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба».

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность выделения финансирования на восстановление нефтепровода «Дружба». Еврокомиссия может направить средства из бюджета, предназначенного для поддержки Киева.