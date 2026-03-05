Зимняя Олимпиада — 2026
«TikTok есть»: Лукашенко послал мужчинам «тревожный» сигнал перед 8 Марта

Лукашенко перед 8 Марта пообещал женщинам отреагировать, если мужчины их обидят

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белорусский президент Алескандр Лукашенко пообещал женщинам отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. Видео приводит Telegram-канал «Пул Первого». По словам Лукашенко, он каждое утро проводит в TikTok. Таким образом президент намекнул, что с ним можно экстренно связаться именно там.

Счастливых вам праздников. Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую, — отметил он.

Ранее Лукашенко дал необычный совет женщинам, желающим сохранить молодость и красоту. Во время визита на предприятие «Планар» он заявил, что лучше всяких косметических процедур работает чистка снега лопатой.

Также депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что 8 Марта надо сделать семейным праздником. По его словам, сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. Парламентарий добавил, что современное празднование Международного женского дня превратилось в «парад тщеславия».

