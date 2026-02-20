Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы

В Туве мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве супруги, которая родила ему троих детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Три девочки будут расти без мамы

20 октября 35-летний тренер по борьбе Кежик Кара-Сала до смерти забил свою 31-летнюю супругу Айым. Вечером девушка выбежала из частного дома, где жила их семья, в домашних штанах, носках и легкой футболке.

Скрыться от мужа-тирана не удалось. Кежик догнал девушку и методично избивал ее на протяжении часа, после чего оставил ее во времянке.

Наутро мужчина проснулся, пошел к месту где истязал супругу, но не нашел ее. Он заглянул в сарай и нашел там бездыханное тело Айым.

Мужчина собрал вещи, отвез троих дочерей в школу и садик, а после отправился на работу — в спортивный центр, где он тренирует детей. На работе же он начал поиск адвоката в сети, а уже вечером оформил явку с повинной.

«Совершил из ревности»

Кежик заранее выстроил линию защиты. Следователям он утверждал, что жена изменяла ему и в тот вечер обещала, что уйдет к другому. Мужчина полагал, что такое обличение поможет скостить ему срок.

«Мужчина утверждал, что преступление совершил из-за ревности к супруге. Пояснил, что долгое время переживал психотравмирующую ситуацию», — рассказала «КП-Красноярск» Алла Нурсат, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва.

Кежик клялся, что убил спутницу жизни, поскольку находился в состоянии аффекта. Но экспертиза подтвердила, что издевательства над пострадавшей длились на протяжении часа. Состояние аффекта же не может длиться дольше 10-15 минут.

Не хотела его позорить

Подруги Айым рассказали журналистам, что девушка не могла ни к кому уйти. У нее никого не было и вся ее жизнь была завязана на содержании семейного быта. Мужчина запрещал жене учиться или работать.

Известно, что Кежик и Айым познакомились еще в школьные годы. После выпускного девушка родила супругу трех дочерей. Но детьми отец не интересовался. Также не помогал по дому.

Позже на теле девушки начали появляться синяки. Подруги спрашивали, откуда они, но Айым скрывала истинную причину — говорила, что стукнулась или упала. Уже потом подтвердила, что муж периодически поднимает на нее руку. Но публично говорить об этом не хотела — считала, что мужа нельзя позорить, потому что он педагог, учит детей боевым искусствам.

Медуза родила мальчика

В ходе следствия выяснилось, что незадолго до злополучного вечера Айым написал кто-то с обезличенного аккаунта.

«Знаешь, что у Кежика родился сын? А ты не смогла родить ему сына!» — говорилось в первом сообщении.

Оказалось, что за профилем скрывалась местная жительница по прозвищу Медуза. Она действительно ранее родила мальчика, а таким образом хотела увести Кежика из семьи. На фоне этого отношения между Кежиком и Айым стали хуже, а после очередной попойки спортсмена с другом семейный скандал закончился криминалом.

В феврале дело начал рассматривать Дзун-Хемчикский районный суд. На первое заседание не явился защитник обвиняемого. Следующее заседание назначили на 3 марта. Дети Айым и Кежика остались под опекой бабушки по материнской линии.

