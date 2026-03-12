В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США

Иран потребует от США возмещения ущерба за агрессию в отношении Исламской Республики, заявил в своем обращении к американскому президенту Дональду Трампу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В соцсети X он также призвал признать ошибку.

Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее, — написал Лариджани.

Ранее стало известно, что США намерены атаковать Иран с территории Румынии. По словам евродепутата, лидера оппозиционной партии «SOS Румыния» Дианы Шошоакэ, накануне парламент страны одобрил размещение дополнительных контингентов США, включая авиацию. В страну, по ее оценкам, уже прибыли более 500 солдат.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, в котором раскритиковал все стороны эскалации на Ближнем Востоке. Он отметил, что нападение на Иран является неправомерным, однако и ответные действия Тегерана значительно усугубляют ситуацию.