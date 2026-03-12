Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 20:03

В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США

Иран пообещал заставить США заплатить за агрессию

Подписывайтесь на нас в MAX

Иран потребует от США возмещения ущерба за агрессию в отношении Исламской Республики, заявил в своем обращении к американскому президенту Дональду Трампу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В соцсети X он также призвал признать ошибку.

Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее, — написал Лариджани.

Ранее стало известно, что США намерены атаковать Иран с территории Румынии. По словам евродепутата, лидера оппозиционной партии «SOS Румыния» Дианы Шошоакэ, накануне парламент страны одобрил размещение дополнительных контингентов США, включая авиацию. В страну, по ее оценкам, уже прибыли более 500 солдат.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, в котором раскритиковал все стороны эскалации на Ближнем Востоке. Он отметил, что нападение на Иран является неправомерным, однако и ответные действия Тегерана значительно усугубляют ситуацию.

Ближний Восток
политика
Дональд Трамп
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.