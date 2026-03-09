Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

В 2026 году государство сохраняет за людьми пенсионного возраста право не платить целый ряд налогов или существенно снизить эти выплаты. Для человека, который годами исправно пополнял казну, наступает время, когда закон позволяет сделать передышку. Однако многие пожилые люди до сих пор не знают о своих правах или теряются в бюрократических тонкостях, продолжая переплачивать. Между тем Налоговый кодекс предусматривает целую систему мер поддержки, и разобраться в ней не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Одни льготы работают автоматически по всей стране, другие зависят от того, в каком регионе или даже городе живет человек. Кто-то продолжает трудиться и получает зарплату, а кто-то живет только на пенсию, и для них правила тоже отличаются. Чтобы чувствовать себя уверенно и не отдавать лишнего, важно понимать логику каждого налога. Давайте по порядку разберем, какие налоги пенсионер может не платить, а какие придется оплатить, но с выгодой для себя.

Налог на имущество: полное освобождение по одному объекту каждого вида

Самый весомый подарок от государства для пожилых людей касается недвижимости. Пенсионер имеет полное право не платить налог на имущество, если речь идет об одном объекте каждого вида. Это правило работает на всей территории России и закреплено в статье 407 Налогового кодекса. Под льготу подпадают квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственные постройки на садовом участке площадью до 50 квадратных метров.

Представьте себе обычную ситуацию: у человека есть квартира в городе, дачный домик в садоводстве и старый гараж. Все три объекта относятся к разным категориям, поэтому налог не начислят ни на один из них. Если же у пенсионера две квартиры, освободить от налога можно только одну. Вторую придется оплачивать полностью. Налоговая служба сама видит, что человек вышел на пенсию, и по умолчанию применяет льготу к тому объекту, по которому налог получается больше. Но если пенсионеру выгоднее освободить другую квартиру, он может написать заявление и выбрать нужный вариант. Сделать это лучше до конца года, тогда в следующем расчет пойдет по-новому.

Земельный налог: вычет 6 соток и региональные льготы

С землей ситуация чуть сложнее, но тоже выгодная. Пенсионеру не дают полного освобождения, зато разрешают не платить за шесть соток земли. Это называется налоговым вычетом, и он прописан в статье 391 Налогового кодекса РФ. Если участок ровно шесть соток, налог обнуляется полностью. Если он больше, скажем, восемь соток, платить придется только за две лишние. Механизм удобный и справедливый: небольшие участки, которые обычно и находятся в собственности пожилых людей, полностью выпадают из налогообложения.

Но на этом поддержка не заканчивается. Местные власти, то есть городские или районные советы, могут вводить свои дополнительные льготы. Например, в некоторых регионах пенсионеров старше 70 лет освобождают от земельного налога целиком, независимо от размера участка. Где-то льготу дают только на огороды, а где-то и на коммерческую землю. Узнать, что именно принято в конкретном городе, можно в любой налоговой инспекции или на официальном сайте ФНС в специальном сервисе. Там нужно ввести свой регион и сразу увидеть все местные послабления.

Транспортный налог: зависит от региона

С транспортом все обстоит иначе. Федеральный закон не устанавливает для пенсионеров никаких поблажек по машинам. Это значит, что автоматического права не платить за автомобиль у пожилого человека нет. Но есть важный нюанс: транспортный налог полностью отдан на откуп регионам. Каждая область, край или республика сами решают, кого освобождать, а кого нет.

Поэтому пенсионер в Москве и пенсионер в Санкт-Петербурге могут оказаться в совершенно разном положении. Например, закон города Москвы не предусматривает льгот для пенсионеров по старости, там учитываются только ветераны и Герои. А вот в Ленинградской области или в Адыгее пенсионеры платят только половину налога, если мощность машины не превышает 100 лошадиных сил. В Ямало-Ненецком округе с 2026 года пожилых людей вообще освободили от уплаты за один автомобиль мощностью до 150 сил. Бывает и так, что льготу дают только на отечественные машины или на транспорт старше определенного года выпуска. Разброс огромный, и здесь без личного поиска не обойтись. Но искать нужно не в интернете, а в региональных законах, которые легко найти через налоговую службу.

НДФЛ: льготы при продаже имущества

Пенсия сама по себе налогом на доходы не облагается, это прописано в законе. Но если пенсионер продает квартиру, дом или машину, здесь вступают в силу общие правила. Чтобы не платить налог с продажи, нужно просто подождать. Если недвижимость была в собственности минимальный срок (обычно пять лет, а в некоторых случаях три года), налог платить не нужно вообще и никакую декларацию подавать не требуется.

Сложности начинаются, если продажа происходит раньше этого срока. Тогда возникает необходимость уплатить налог, однако у пенсионеров есть особые обстоятельства. Чтобы уменьшить сумму налога, можно воспользоваться имущественным вычетом. Но вычет применяется только к доходам, с которых уплачен налог. А если у человека нет других доходов, кроме пенсии, то и вычитать не из чего. Получается парадокс: налог с продажи заплатить надо, а вернуть его не получится, потому что пенсионер не платил НДФЛ в прошлом году. Выход один: если есть возможность — показать другие доходы за этот период, например от сдачи квартиры или продажи другого имущества. Тогда вычет сработает.

Работающие пенсионеры: имеют ли право на вычеты

Совсем другая картина у тех, кто продолжает работать. Они, как и все граждане, платят налог с зарплаты, а значит, имеют полное право на все виды вычетов. Лечение, покупка лекарств, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги — за все это можно вернуть 13–22%. Максимальная сумма расходов для социального вычета в 2026 году составляет 150 тыс. руб.

Но главный бонус работающих пенсионеров в другом. Если пенсионер купил квартиру, он может получить имущественный вычет не только за текущий год, но и перенести его остаток на три предыдущих года. Представьте: человек вышел на пенсию в 2025 году, а квартиру купил в 2026-м. Доходов в 2026 году у него уже нет, но он может подать декларации за 2025, 2024 и 2023 годы, когда еще работал и платил налоги, и вернуть уплаченные тогда деньги. Это правило касается именно покупки жилья, и оно очень выгодно отличает пенсионеров от обычных покупателей, которые могут вернуть налог только за годы после покупки.

Как оформить льготы: заявление и документы

Последние годы налоговая служба стремится к тому, чтобы считать льготы автоматически. Как только человек становится пенсионером, информация поступает в базу, и по налогу на имущество и земле льгота применяется сама. Но автоматика работает не всегда идеально, особенно если у человека несколько объектов и нужно выбрать, какой освободить от налога.

Поэтому самый надежный способ — зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Там в разделе имущества можно увидеть все свои объекты и напротив каждого поставить галочку, что вы хотите применить льготу. Система сама подскажет, какие документы нужны, но обычно достаточно самого факта пенсионного удостоверения. Если доступа в интернет нет, можно прийти в любую налоговую инспекцию или в многофункциональный центр с паспортом и пенсионным удостоверением и написать заявление на месте. С 2026 года обновлены формы уведомлений по некоторым налогам, но сотрудники всегда помогут заполнить все правильно.

Подать заявление можно в любой момент. Если льготу не применяли несколько лет, налог пересчитают за последние три года и вернут переплату. Главное — не откладывать и не надеяться, что государство само догадается обо всех нюансах. В налоговых вопросах лучше проявить инициативу, и тогда бюджет семьи скажет спасибо.

